Des activités foisonnantes pour la relâche à Espace pour la vie

MONTRÉAL, le 30 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie vous invite à vivre de purs moments d'émerveillement et de dépaysement dans ses musées pour la relâche. Dans la grande serre du Jardin botanique, les animateurs scientifiques de Papillons en liberté vont commencer à vous faire rêver de l'été en partageant avec vous leurs trucs et astuces pour accueillir, vous aussi, ces magnifiques lépidoptères dans votre jardin ou sur votre balcon. Au Planétarium Rio Tinto Alcan, les tout-petits comme les plus grands pourront voyager dans les confins de l'Univers! Ils découvriront au rythme des différents spectacles multimédias immersifs que la Terre ne nous appartient pas, car c'est nous qui lui appartenons!

PAPILLONS EN LIBERTÉ - L'ESCALE NATURE (22 février au 29 avril)

Jardin botanique de Montréal - Du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h - Ouvert le lundi 5 mars (relâche scolaire)

Ils sont des milliers de papillons à virevolter et à déployer leurs incroyables couleurs chatoyantes dans la grande serre du Jardin botanique dont la température oscille entre 24 et 29 degrés Celsius. On tombe sous le charme de ces beautés ailées et on apprend quelques astuces pour mieux les protéger, spécialement pour le monarque que l'on sait menacé. Et cette année, les animateurs scientifiques de l'Insectarium vous conseillent sur les étapes à suivre pour aménager un environnement invitant pour les papillons, en ville comme à la campagne. Une belle manière de recréer la magie de l'événement Papillons en liberté dans votre jardin cet été!

SPECTACLES POUR LES TOUT-PETITS (4 à 8 ans) - Nouveau - Dès le 27 février

Planétarium Rio Tinto Alcan - Du mardi au dimanche - Ouvert le lundi 5 mars (relâche scolaire)

Horaires des spectacles : espacepourlavie.ca

Dès le 27 février, place à nouvelle programmation double destinée aux familles ayant des enfants de 4 à 8 ans. Le premier film L'aveugle aux yeux d'étoiles (23 minutes) raconte avec des personnages animés l'histoire d'un tyran qui souhaite accroître sa puissance et sa domination du monde et d'un vieux sage qui lui conseille de compter les étoiles... Ici la découverte des mystères de l'Univers se fait tout en finesse et en poésie. L'expérience se poursuit ensuite avec un spectacle multimédia (40 minutes) où l'on monte virtuellement À bord du SSE-4801 en compagnie d'un animateur scientifique pour découvrir le système solaire. Dans cette mission rocambolesque, les enfants parcourent la Lune et plusieurs planètes (Jupiter, Mars, Neptune, Saturne), pour ensuite revenir vers leur « maison », la Terre avec l'aide d'une charmante comète, sur la musique des Petites Tounes.

SPECTACLES POUR LES PLUS GRANDS (7 ans et plus)

Planétarium Rio Tinto Alcan - Du mardi au dimanche - Ouvert le lundi 5 mars (relâche scolaire)

Horaires des spectacles : espacepourlavie.ca

Pour qui veut élargir ses horizons, le programme double Demain l'espace (25 minutes) et EXO (40 minutes) répond pleinement aux attentes. Demain l'espace nous plonge d'abord dans le monde fascinant de l'exploration spatiale d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il nous entraîne sur le parcours emprunté par l'humain pour réaliser son rêve d'atteindre les étoiles et ouvre la voie du futur en se tournant vers les voyages interstellaires et la colonisation planétaire. Ensuite, le spectacle immersif dans le dôme 360 degrés EXO, produit par l'équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan, s'intéresse à la recherche de vie extraterrestre et aux impacts de telles découvertes. Une réflexion passionnante sur le lien entre l'Univers et la vie... où qu'elle soit!

POUR UNE SORTIE RÉUSSIE

rien de mieux que d'acheter vos billets en ligne

espacepourlavie.ca/billetterie .

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Info: http://espacepourlavie.ca/programmation/semaine-de-relache

Visuel : bit.ly/Relâche_MarchBreak_2018

