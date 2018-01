GENERALI investit dans l'Intelligence Artificielle pour accélérer son processus d'enregistrement et de gestion des sinistres







PARIS, January 30, 2018 /PRNewswire/ --

? Ce projet a été développé avec Expert System et sera déployé en Espagne au cours du premier trimestre 2018.

? Durant la première phase du projet, près d'un million d'emails seront automatiquement classés par thème afin d'améliorer l'efficacité et la vitesse de traitement des déclarations de manière significative mais également pour générer des économies.

GENERALI a signé un accord avec Expert System qui prévoit d'intégrer une solution d'Intelligence Artificielle dans les processus de travail de sa filiale espagnole, lors du premier trimestre 2018. Dans le cadre de sa stratégie d'innovation et de transformation numérique, GENERALI a choisi d'utiliser la technologie Cogito(R) d'Expert System pour classer de grands volumes d'informations non structurées grâce à l'informatique cognitive. La première phase du projet portera sur l'enregistrement des déclarations et la gestion des sinistres touchant leurs assurés, toutefois, le plan prévoit d'étendre l'application de la technologie cognitive à d'autres domaines métiers.

Le projet qui a déjà enregistré d'excellents résultats lors de sa phase de test, permettra de classer automatiquement le volume d'emails de l'ordre du million que la compagnie d'assurance reçoit chaque année dans toutes les activités impliquant son service client.

Lorsqu'il reçoit un email ou une pièce jointe, Cogito(R) le redirige automatiquement vers le département en charge du sujet, assurant ainsi un traitement à la fois rapide et efficace. Les informations reçues sont catégorisées selon un plan de classement spécifique riche de plus de 200 catégories. Le système est également capable de détecter l'absence de certains justificatifs requis.

Cogito(R), la technologie cognitive d'Expert System, lit et comprend les contenus et répond aux besoins d'amélioration et d'accélération des prises de décision des utilisateurs en reproduisant le processus du cerveau humain lorsqu'il reçoit une nouvelle information.

Une fois que les critères opérationnels sont mis en place, le logiciel est conçu pour fonctionner de manière autonome et sans faille 24h/24 et 365j/365. Ce processus permet des gains de temps et des réductions de coûts considérables, permettant ainsi à GENERALI d'offrir un meilleur service à ses clients en accélérant toute la partie traitement des activités quotidiennes de la compagnie d'assurance.

Le projet illustre les efforts que GENERALI met en oeuvre en termes d'innovation et de transformation numérique à travers des initiatives qui permettent au groupe de travailler d'une manière plus simple, plus intelligente et plus rapide.

A propos du Groupe Generali

Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d'une forte présence à l'international. Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l'assurance, est implanté dans plus de 60 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards d'euros en 2016. Comptant 74 000 collaborateurs et 55 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d'Europe de l'ouest et occupe une place d'importance croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Asie. En 2017, le Groupe Generali a été inclus dans la liste des 100 entreprises mondiales les plus engagées en faveur du développement durable établie par Corporate Knights.

https://www.generali.com

A propos d'Expert System

Expert System est un leader du marché des solutions d'informatique cognitive et de Text Analytics qui s'appuie sur Cogito, sa technologie sémantique multilingue d'analyse des informations non structurées. Conçu à partir d'un moteur de règles sémantiques et d'algorithmes d'intelligence artificielle, Cogito extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Fortes d'actifs informationnels valorisés, de processus accélérés et d'une expérience utilisateur enrichie, les organisations bénéficient rapidement de retours sur investissement concrets. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités variés (banque-assurance, sciences de la vie, énergie, édition, défense) font confiance à Expert System dans le monde entier : AFP, APEC, Crédit Agricole, EDF, Europol, ING Direct, Inserm, Intesa Sanpaolo, Les Echos, Ministère de l'Intérieur, Sanofi, Shell, Swiss Re, Total, US Department of Justice, Volkswagen, Wolters Kluwer, Zurich Insurance Group, etc. Suivez-nous sur Twitter @Expert_SystemFR

http://www.expertsystem.com

