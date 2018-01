Valens ajoute les nouveaux chipsets HDBaseT à sa gamme Colligo pour la conception de produits Plug and Play







HOD HASHARON, Israël, 30 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Valens, le développeur de la norme HDBaseT et fondateur de la HDBaseT Alliance, a annoncé la disponibilité des chipsets VS200 et VS210 pour les installations HDBaseT plus simples qui ne nécessitent pas la totalité des fonctions 5Play.

L'ajout du VS200 et du VS210 à la gamme de produits Colligo de Valens permet aux fournisseurs d'équipement HDBaseT de concevoir et de fabriquer tout un éventail de produits, de l'entrée de gamme au haut de gamme, en utilisant une plateforme matérielle commune. Le VS200 permet de transmettre de la vidéo haute définition (1080p), du son, des commandes et de l'électricité via un simple câble Cat6 jusqu'à 50 m, ou de la vidéo en 4K jusqu'à 40 m (4K 60 Hz 4:2:0/4K 30 Hz 4:4:4 non compressé, ou 4K 60 Hz 4:4:4 et HDR10 avec une compression sans perte de qualité visuelle). Pleinement conforme aux normes HDMI 1.4 et 2.0 avec prise en charge de la spécification HDCP, le VS200 emploie des mécanismes d'ajustement EDID pour HDMI 2.0, avec des fréquences de pixel supérieures à 340 MHz. Il prend en charge tous les principaux formats audio numériques, y compris ceux pris en charge par HDMI. Les interfaces de commande incluent UART, IR, I2C (maître/esclave), RS232 et les canaux de série d'usage général MSIO pour l'extension des commandes propriétaires.

Le VS210 offre les mêmes fonctionnalités que le VS200, avec en plus la prise en charge d'USB 2.0, configurable en tant qu'hôte ou périphérique pour d'autres applications. Les deux sont compatibles broche à broche avec les autres chipsets Colligo de Valens, permettant la différenciation de toute la gamme de produits à travers les options d'assemblage d'un circuit imprimé ordinaire.

« Tous les cas d'utilisation ne nécessitent pas forcément toutes les fonctionnalités ou la distance de 100 m généralement permise par HDBaseT. Dans le cadre de la gamme Colligo de Valens, le VS200 et le VS210 permettent aux fournisseurs qui ont investi dans la conception de produits haut de gamme, comme ceux qui prennent en charge les derniers formats 4K 60 Hz 4:4:4 et HDR10, de développer des versions diversifiées et à fonctions réduites de ces produits avec un minimum d'efforts et d'investissement. Ces nouveaux chipsets développent les hautes performances que l'on peut attendre de HDBaseT tout en offrant plus de flexibilité pour les vendeurs et les fabricants, et en supportant une multitude de cas d'utilisation et d'applications. »

Gabi Shriki, vice-président principal et responsable de l'activité audio-vidéo chez Valens.

À propos de Valens

Créée en 2006, la société Valens fournit des produits semi-conducteurs conçus pour diffuser des contenus multimédias ultra-haute définition (HD). Sa technologie HDBaseT permet de connecter des appareils sur une longue distance via un simple câble et constitue la norme mondiale pour la distribution avancée de médias numériques. Valens est une entreprise privée basée en Israël qui comporte deux pôles d'activité principaux : l'audiovisuel et l'automobile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.valens.com.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2018 à 03:00 et diffusé par :