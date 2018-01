ENDOCUFF VISION® améliore significativement le taux de détection des adénomes et la détection du cancer colorectal durant une coloscopie chez des patients faisant l'objet d'un dépistage du cancer de l'intestin[i]







ENDOCUFF VISION ® a augmenté globalement le taux de détection des adénomes de 36,2 % à 40,9 % (P=0,02) [i]

56 cancers colorectaux ont été détectés au total chez 36 patients en utilisant ENDOCUFF VISION® et chez 20 patients durant une coloscopie standard[i]

Norgine B.V. et sa filiale Arc Medical Design Ltd ont annoncé aujourd'hui les résultats positifs du nouvel essai contrôlé, randomisé, multicentrique, de précision de la détection utilisant l'optimisation Endocuff des anomalies des muqueuses (Accuracy of Detection using Endocuff Optimisation of Mucosal Abnormalities (ADENOMA). L'essai a comparé le taux de détection des adénomes entre la coloscopie assistée par ENDOCUFF VISION® (CAE) et la coloscopie standard (CS). Le taux de détection des adénomes est le plus important marqueur de qualité de la coloscopie pour faciliter la détection des anomalies et le cancer colorectal. L'étude est publiée dans le journal GUT.

ENDOCUFF VISION® est un dispositif à un seul usage fixé à l'extrémité du coloscope, qui fournit une vue optimale de l'ensemble du côlon en écartant les plis du côlon lors du retrait du colonoscope.

Les données indiquent que la coloscopie assistée par ENDOCUFF VISION® augmentait globalement le taux de détection des adénomes mais s'avérait particulièrement efficace chez des patients faisant l'objet d'un dépistage de l'intestin dans le cadre du Programme de dépistage du cancer de l'intestin du Royaume Uni (BCSP). L'amélioration du taux de détection des adénomes était menée par le sous-groupe BCSP avec une augmentation de 10,8 % (61,7 % ENDOCUFF VISION® vs. 50,9 % coloscopie standard) p<0,001. De la même manière, une augmentation de la détection du cancer colorectal à l'aide de la coloscopie assistée par ENDOCUFF VISION® était observée dans le sous-groupe de patients faisant l'objet d'un dépistage (BCSP) (6,6 % vs 3,7 %, P=0,03).[i]

Les auteurs indiquent que globalement, l'étude démontre que l'ENDOCUFF VISION® est un dispositif sûr qui améliore le taux de détection des adénomes chez les patients dont le test de dépistage de sang occulte dans les selles est positif. Il accélère les interventions et est généralement bien toléré par les patients.

L'étude a recruté 1772 patients (57 % d'hommes, âge moyen de 62 ans) pendant 16 mois, 45 % ayant été recrutés via un dépistage. Les patients référés en raison de symptômes, pour une surveillance ou suite à test de dépistage de sang occulte dans les selles positif (FOBt) dans le cadre du programme de dépistage du cancer de l'intestin ont été recrutés dans sept hôpitaux du Royaume Uni. Parmi les quarante-huit coloscopistes qui ont participé à l'essai, 17 étaient des coloscopistes du programme de dépistage du cancer de l'intestin.

Le Dr Colin Rees, un consultant gastroentérologue du Royaume Uni, a déclaré : « Cet important essai multicentrique, randomisé, contrôlé, montre une amélioration significative du taux de détection des adénomes. « Cette augmentation a été menée par des patients dont les tests de dépistage de sang occulte dans les selles étaient positifs, chez lesquels une augmentation de 10,8 % du taux de détection des adénomes a été détectée. ENDOCUFF VISION® devrait être envisagé pour améliorer la détection des adénomes, en particulier dans cette population. »

Le Dr Alastair Benbow de Norgine a déclaré : « Nous sommes heureux des solides résultats de l'étude ADENOMA qui démontrent qu'ENDOCUFF VISION® améliore clairement la qualité de la coloscopie et la détection du cancer colorectal. ENDOCUFF VISION® devrait être utilisé systématiquement pour la prévention du cancer colorectal afin de réduire la mortalité et les coûts pour les systèmes de soins de santé. »

Le cancer colorectal est la deuxième cause la plus fréquente de mortalité liée au cancer en Europe, avec 447 000 nouveaux diagnostics chaque année.[ii]

En Europe, ENDOCUFF VISION® est disponible via Norgine et, dans d'autres parties du monde, le produit est disponible via des partenaires d'affaires. Norgine détient une participation majoritaire dans Arc Medical Design Ltd, le créateur d'ENDOCUFF VISION®.

Norgine et Arc Medical Design ont contribué au financement de l'étude menée par des investigateurs ADENOMA.

