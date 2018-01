Namirial s'associe à ThinkSmart pour fournir une automatisation complète des processus d'affaires tout en un







SENIGALLIA, Italie, January 30, 2018 /PRNewswire/ --

Le fournisseur italien de technologie de gestion des transactions numériques offre une plateforme de flux de travail graphique avec des signatures électroniques et des services fiduciaires intégrés

Namirial, l'un des principaux fournisseurs de logiciel de gestion des transactions numériques (GTN) et des services fiduciaires qui aident à simplifient la façon dont les affaires sont faites le travail dans le domaine numérique , a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec ThinkSmart, un fournisseur leader d'outils d'automatisation de flux de travail graphiques permettant aux organisations de concevoir et de développer des processus d'affaires tout en un dans une fraction du temps comparé aux outils d'automatisation des processus d'affaires traditionnels.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/470292/Namirial_Group_Logo.jpg )



« Les signatures électroniques et les services fiduciaires sont toujours un sous-ensemble d'une stratégie globale de transformation des affaires », a déclaré Luigi Tomasini, PDG de Namirial, « Nos clients réalisent immédiatement les avantages des signatures électroniques mais ont souvent du mal à transformer entièrement les processus d'affaires globaux dans lesquels s'inscrivent les signatures électroniques. Les outils traditionnels d'automatisation des processus d'affaires compliquent excessivement cette transformation. La plateforme d'automatisation de ThinkSmart (PAT) rend ce processus simple et graphique sans nécessiter de compétences techniques ou de programmation. Autrement dit, un analyste commercial ou un gestionnaire de processus peut implémenter un flux de travail en quelques heures ou quelques jours au lieu de quelques semaines ou quelques mois. »

« Avec l'expansion récente de ThinkSmart dans l'EMEA, il était parfaitement logique sur le plan des affaires de nous associer au fournisseur numéro un de services de signature électronique et fiduciaires dans cette partie du monde. Cette alliance étend notre portée globale dans l'EMEA et confirme la dynamique de ThinkSmart en tant que fournisseur mondial de solutions de gestion des transactions numériques », a ajouté Paul Hirner, PDG de ThinkSmart.

Namirial

Namirial est une entreprise de logiciels et de services ansi que un fournisseur de services fiduciaires qui offre des services fiduciaires tels que les signatures électroniques, l'horodatage, les emails en recommandé, la facturation électronique et l'archivage numérique à plus de 500 000 clients.

Info : http://www.namirial.com/it

ThinkSmart

ThinkSmart LLC, leader en gestion des transactions numériques (GTN), fournit une plateforme d'automatisation (PAT) aux entreprises qui souhaitent automatiser et digitaliser leurs processus d'affaires. La solution PAT fournit des outils glisser-déposer intuitifs permettant aux entreprises de concevoir, développer et implémenter très rapidement n'importe quel flux de travail. Son intégration aux systèmes internes des clients, et à des entreprises eSign de premier rang, fait de TAP une option attrayante pour les organisations qui souhaitent optimiser leurs activités en utilisant des outils d'automatisation rentables. En 2016, ThinkSmart a été nommé « Aragon Research Hot Vendor » en GTN.

Info : thinksmart.com

ThinkSmart LLC est propriétaire de ThinkSmart LLC et de toutes ses autres marques. Toutes les autres marques citées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

