« The Kevin Hart Irresponsible Tour » ajoute plus de 100 nouvelles dates en Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie







- La grande tournée du comique va passer par toutes les nouvelles grandes villes du monde tout au long de l'année 2018

- Les billets destinés au grand public dans la plupart des villes seront en vente à partir du mercredi 31 janvier

LOS ANGELES, 30 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Kevin Hart a annoncé qu'il élargit sa tournée « The Kevin Hart Irresponsible Tour », qui remporte un très vif succès et déclenche l'hilarité du public. Il ajoute en effet plus de 100 nouvelles dates aux États-Unis, Canada, Europe, Australie et Asie. Produites par Live Nation, les nouvelles représentations débuteront le 23 mars à Baltimore (Maryland) et couvriront toutes les nouvelles villes, notamment New York, Atlanta, Chicago, Toronto, Paris, Londres, Sydney, Auckland, Singapour, pour ne citer qu'elles. Veuillez consulter la tournée complète et les précisions sur les ventes ci-dessous.

Découvrez la bande-annonce de cette nouvelle exclusive sur ce lien

Voici les modalités de vente par régions du globe :

Amérique du Nord

Les billets pour les nouvelles dates seront mis en vente au grand public à partir du mercredi 31 janvier à 12 h, heure de l'Est américain, sur LiveNation.com.

Europe

Les préventes pour Reykjavik , Copenhague, Oslo , Stockholm , Göteborg, Anvers , Berlin et Cologne commenceront le mercredi 31 janvier à 10 h, heure normale de l'Est américain et la vente des billets pour le grand public démarrera le vendredi 2 février à 10 h, heure locale. Veuillez visiter https://acomicsoul.com/ pour acheter des billets et obtenir plus de précisions

, Copenhague, , , Göteborg, , et commenceront le mercredi 31 janvier à 10 h, heure normale de l'Est américain et la vente des billets pour le grand public démarrera le vendredi 2 février à 10 h, heure locale. Veuillez visiter https://acomicsoul.com/ pour acheter des billets et obtenir plus de précisions Les billets pour Paris seront mis en vente au grand public à partir du mercredi 31 janvier à 10 h, heure locale

seront mis en vente au grand public à partir du mercredi 31 janvier à 10 h, heure locale Les billets pour Amsterdam seront mis en vente au grand public à partir du mercredi 31 janvier à 18 h, heure locale

seront mis en vente au grand public à partir du mercredi 31 janvier à 18 h, heure locale Les préventes pour le Royaume-Uni et l' Irlande commenceront le mercredi 31 janvier à 10 h (heure locale) et les billets seront mis en vente au grand public à partir du samedi 3 février à 10 h, heure locale

commenceront le mercredi 31 janvier à 10 h (heure locale) et les billets seront mis en vente au grand public à partir du samedi 3 février à 10 h, heure locale Veuillez visiter https://www.livenation.co.uk/artist/kevin-hart-tickets pour acheter des billets et obtenir plus de précisions sur les dates de Paris , Amsterdam , du Royaume-Uni et de l' Irlande

Australie

Les billets seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 23 février à 12 h, heure locale

Veuillez visiter http://lvna.co/KevinHart2018 pour acheter des billets et obtenir plus de précisions

Singapour

Les préventes commenceront le mercredi 20 juin à 10 h, heure locale, et les billets seront mis en vente au grand public à partir du jeudi 21 juin à 10 h, heure locale

Veuillez visiter www.livenation.asia pour acheter des billets et obtenir plus de précisions

La dernière tournée nationale et internationale du spectacle comique de Kevin Hart, WHAT NOW (Et maintenant ?), qui a conduit l'artiste à se produire dans un grand nombre de villes, s'est faite à guichets fermés dans de nombreux lieux du monde entier. Kevin a notamment été le premier comédien à remplir un stade de la National Football League, car il a vendu plus de 50 000 places pour un spectacle au Lincoln Financial Field. À l'échelle internationale, il a fait salle comble dans plus d'une douzaine de stades sur le marché européen, vendant plus de 150 000 billets, et il a rempli des stades dans toute l'Australie, en vendant 100 000 billets. La tournée de comédie à succès de Hart a rapporté plus de 100 millions de dollars dans le monde.

2017 a été une année faste pour Hart. Ses mémoires I Can' t Make This Up: Life Lessons ( Je ne peux pas inventer ça : des leçons de vie ) ont directement grimpé à la première place sur la liste des meilleures ventes du New York Times et sont restées sur la liste pendant dix semaines consécutives. Le livre a également battu des records sur la plate-forme Audible, où il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires au cours des cinq premières semaines. Un peu plus tôt dans l'année, Hart a prêté sa voix à l'un des protagonistes de Captain Underpants: The First Epic Movie (Capitaine Superslip : le premier film épique). Pour clôturer l'année 2017, Kevin apparaît dans le reboot de Sony du film classique Jumanji, aux côtés de Dwayne Johnson et Jack Black. Jumanji a été la plus grande sortie de Kevin au box-office à ce jour, le film ayant récolté plus de 800 millions de dollars dans le monde entier.

La toute dernière aventure commerciale de Hart est sa plate-forme numérique « LOL NETWORK - Laugh Out Loud » (le réseau « Rire très fort »). C'est la marque de comédie et le réseau multi-plateforme fondés par Hart en partenariat avec le leader mondial des contenus, Lionsgate. Le prochain long-métrage de Hart est Night School pour Universal, un film qu'il a co-écrit, produit et dans lequel il joue - le tout sous l'égide de Hartbeat. La comédie suit un groupe de marginaux qui se voient obligés de suivre des cours pour adultes, en ayant peu de chances d'obtenir le GED, l'équivalent américain du baccalauréat.

DATES DE LA TOURNÉE « THE KEVIN HART IRRESPONSIBLE TOUR » 2018 :

DATE : VILLE : LIEU : Vendredi 23 mars Baltimore, Maryland Royal Farms Arena Dimanche 25 mars Richmond, Virginie Richmond Coliseum Vendredi 30 mars Hampton, Virginie Hampton Coliseum Samedi 31 mars Charlotte, Caroline du Nord Spectrum Center Dimanche 1er avril Raleigh, Caroline du Nord PNC Arena Vendredi 6 avril Birmingham, Alabama Legacy Arena at The BJCC Samedi 7 avril Jacksonville, Floride Veterans Memorial Arena Dimanche 8 avril Atlanta, Géorgie Philips Arena Vendredi 13 avril St. Louis, Missouri Scottrade Center Samedi 14 avril Chicago, Illinois United Center Vendredi 20 avril London, Ontario Budweiser Gardens Samedi 21 avril Hamilton, Ontario FirstOntario Centre Dimanche 22 avril Manchester, New Hampshire SNHU Arena Vendredi 27 avril Kansas City, Missouri Sprint Center Samedi 28 avril Little Rock, Arizona Verizon Arena Dimanche 29 avril Louisville, Kentucky KFC Yum! Center Samedi 5 mai Rochester, New York Blue Cross Arena Dimanche 6 mai Buffalo, New York KeyBank Center Vendredi 11 mai Fresno, Californie Save Mart Center Samedi 12 mai Bakersfield, Californie Rabobank Arena Dimanche 13 mai Ontario, Californie Citizens Business Bank Arena Jeudi 17 mai Omaha, Nebraska CenturyLink Center Vendredi 18 mai Indianapolis, Indiana Bankers Life Fieldhouse Samedi 19 mai Cincinnati, Ohio U.S. Bank Arena Vendredi 25 mai Saratoga Springs, New York Saratoga Performing Arts Center Samedi 26 mai Atlantic City, New Jersey Boardwalk Hall Dimanche 27 mai Holmdel, New Jersey PNC Bank Arts Center Vendredi 1er juin Winnipeg, Manitoba MTS Centre Samedi 2 juin Saskatoon, Saskatchewan SaskTel Centre Dimanche 3 juin Regina,Saskatchewan Brandt Centre Vendredi 8 juin Calgary, Alberta Scotiabank Saddledome Samedi 9 juin Edmonton, Alberta Rogers Place Dimanche 10 juin Boise, Idaho Ford Idaho Center Jeudi 14 juin Seattle, Washington Key Arena Vendredi 15 juin Portland, Oregon Moda Center Samedi 16 juin Vancouver, Colombie-Britannique Rogers Arena Jeudi 21 juin Mountain View, Californie Shoreline Amphitheatre Vendredi 22 juin Concord, Californie Concord Pavilion Samedi 23 juin Irvine, Californie Five Points Amphitheatre Vendredi 29 juin Denver, Colorado Pepsi Center Samedi 30 juin Salt Lake City, Utah Vivint Smart Home Arena Dimanche 1er juillet Phoenix, Arizona Talking Stick Resort Arena Vendredi 6 juillet Las Vegas, Nevada MGM Grand Garden Arena Samedi 7 juillet San Diego, Californie Viejas Arena Vendredi 13 juillet Mansfield, Massachusetts Xfinity Center Samedi 14 juillet Camden, New Jersey BB&T Pavilion Dimanche 15 juillet Bethel, New York Bethel Woods Center for the Arts Vendredi 20 juillet Ottawa, Ontario Canadian Tire Centre Samedi 21 juillet Toronto, Ontario Air Canada Centre Dimanche 22 juillet Grand Rapids, Michigan Van Andel Arena Vendredi 27 juillet Montréal, Québec Centre Bell *Festival international de Montréal « Juste pour rire » Samedi 28 juillet Newark, New Jersey Prudential Center Dimanche 29 juillet Uniondale, New York Nassau Veterans Memorial Coliseum Vendredi 3 août West Palm Beach, Floride Coral Sky Amphitheatre Samedi 4 août Tampa, Floride Amalie Arena Dimanche 5 août Biloxi, Mississippi Mississippi Coast Coliseum Mercredi 15 août Reykjavik, Islande Laugardalshöll Jeudi 16 août Copenhague, Danemark Royal Arena Vendredi 17 août Oslo, Norvège Vallhall Arena Samedi 18 août Stockholm, Suède Ericsson Globe Dimanche 19 août Göteborg, Suède Scandinavium Mardi 21 août Dublin, Irlande 3Arena Mercredi 22 août Paris, France Olympia Vendredi 24 août Amsterdam, Pays-Bas Ziggo Dome Samedi 25 août Anvers, Belgique Sportpaleis Antwerp Dimanche 26 août Berlin, Allemagne Mercedes-Benz Arena Lundi 27 août Cologne, Allemagne Lanxess Arena Mardi 28 août Glasgow, Royaume-Uni SEC (SSE Hydro Arena) Jeudi 30 août Birmingham, Royaume-Uni Barclaycard Arena, Birmingham Vendredi 31 août Manchester, Royaume-Uni Manchester Arena Dimanche 2 septembre Londres, Royaume-Uni London O2 Arena Jeudi 13 septembre Milwaukee, Wisconsin Wisconsin Entertainment and Sports Center Vendredi 14 septembre Columbus, Ohio Nationwide Arena Samedi 15 septembre Washington, DC Capital One Arena Vendredi 21 septembre Boston, Massachusetts TD Garden Samedi 22 septembre University Park, Pennsylvanie Bryce Jordan Center Jeudi 27 septembre New York, New York Madison Square Garden Jeudi 4 octobre Cleveland, Ohio Quicken Loans Arena Vendredi 5 octobre Detroit, Michigan Little Caesars Arena Samedi 6 octobre Nashville, Tennessee Bridgestone Arena Jeudi 11 octobre Pensacola, Floride Pensacola Bay Center Vendredi 12 octobre Tallahassee, Floride Donald L. Tucker Civic Center at Florida State University Samedi 13 octobre Miami, Floride AmericanAirlines Arena Jeudi 18 octobre La Nouvelle-Orléans, Louisiane Smoothie King Center Samedi 20 octobre Houston, Texas Toyota Center Vendredi 26 octobre Dallas, Texas American Airlines Center Dimanche 28 octobre Tulsa, Oklahoma BOK Center Jeudi 1er novembre San Antonio, Texas AT&T Center Vendredi 2 novembre Austin, Texas Frank Erwin Center Samedi 3 novembre Oklahoma City, Oklahoma Chesapeake Energy Arena Vendredi 16 novembre Sacramento, Californie Golden 1 Center Samedi 17 novembre Oakland, Californie Oracle Arena Vendredi 23 novembre Pittsburgh, Pennsylvanie PPG Paints Arena Samedi 24 novembre Philadelphia, Pennsylvanie Wells Fargo Center Jeudi 29 novembre Honolulu, Hawaï* Neal S. Blaisdell Concert Hall Lundi 3 décembre Perth, Australie Perth Arena Mercredi 5 décembre Melbourne, Australie Rod Laver Arena Vendredi 7 décembre Sydney, Australie Qudos Bank Arena Dimanche 9 décembre Brisbane, Australie Brisbane Entertainment Centre Mardi 11 décembre Auckland, Nouvelle-Zélande Spark Arena Jeudi 13 décembre Singapour SunTec City

*en vente à partir de 9 h, heure locale

À partir de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est le leader mondial du divertissement en direct. Il se compose des acteurs de premier plan du marché : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Media & Sponsorship. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.livenationentertainment.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/634305/Kevin_Hart_Irresponsible_Tour.jpg

Communiqué envoyé le 29 janvier 2018 à 19:49 et diffusé par :