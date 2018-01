Un partenariat stratégique est conclu entre InsurChain et LoCo HK







HONG KONG, 30 janvier 2018 /PRNewswire/ -- XLab Foundation, la société mère d'InsurChain, a conclu un partenariat stratégique avec le département des assurances de LoCo Hong Kong Holdings Limited (LoCo HK). Li Pu, directeur de la Chine pour InsurChain, a expliqué que ce partenariat stratégique est basé sur la confiance mutuelle et qu'il est destiné à apporter des avantages mutuels à long terme aux deux parties

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/634350/INSURCHAIN_LoCo_HK_partnership.jpg

À travers ce partenariat, InsurChain et LoCo HK vont pouvoir promouvoir conjointement le développement d'InsurTech à l'échelle mondiale et préparer InsurChain à la fondation de son futur écosystème.

Enregistrée à Hong Kong, LoCo HK fournit des services de bourse de marchandises à ses utilisateurs de Hong Kong, de Chine continentale, Taïwan, Japon, Singapour, Thaïlande, Royaume-Uni et Australie. LoCo HK a manifesté son intérêt pour la Fintech et souhaite développer ses activités aux côtés de startups prometteuses de Fintech. LoCo HK a pris conscience de l'immense potentiel que renferme la blockchain.

InsurChain est un écosystème qui s'appuie sur la blockchain et est axé sur les assurances. Ses activités englobent la blockchain d'InsurChain, les applications d'InsurChain (PBS-Guard) et divers projets liés à l'écosystémique. InsurChain souhaite permettre à tout un chacun de concevoir, acheter et investir librement dans des polices et des produits d'assurance, d'améliorer l'expérience et l'efficacité liées aux sinistres, d'éliminer les intermédiaires et de fonder un tout nouvel écosystème d'assurance grâce à une blockchain.

Selon l'examen des assurances mondiales, les primes d'assurances générales (hors assurance-vie) à l'échelle mondiale augmenteront respectivement de 2,2 % et 3,0 % en 2017 et 2018. À l'échelle mondiale, les primes d'assurance-vie augmenteront respectivement de 4,8 % et 4,2 % en 2017 et 2018. Les marchés émergents, en particulier ceux d'Asie, seront au centre de la croissance des primes.

En Chine, les revenus liés aux primes se sont chiffrés à 3 600 milliards de RMB (557 milliards USD) en 2017, soit une croissance de 18,16 % par rapport à la même période l'an dernier. InsurChain estime que les assurances demeureront un marché à forte croissance dans un avenir proche.

Les assurances ont été inventées pour épargner des risques à un grand nombre de personnes. Elles portent la sociabilité, l'unicité, la marque du temps et la sécurité dans leur ADN. C'est pourquoi la blockchain, caractérisée par la décentralisation, la transparence et l'immuabilité, s'accorde parfaitement avec les assurances. L'alliance des assurances et de la blockchain a un potentiel illimité.

Li Pu estime que « la blockchain va devenir un moteur important pour stimuler le développement de l'assurance. L'assurance basée sur la blockchain va bousculer le secteur dans un proche avenir, pour faire fondamentalement partie de l'assurance, voire pour remodeler le secteur pour toujours ».

