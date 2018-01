50 ans de passion et de savoir-faire à l'ITHQ!







MONTRÉAL, le 29 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) souffle ses 50 bougies cette année et convie tous les Québécois à prendre part aux événements concoctés spécialement pour l'occasion! Tout au long de l'année, la programmation du 50e anniversaire, riche en saveurs et en émotions, permettra de découvrir ou de redécouvrir cette institution exceptionnelle.

Un peu d'histoire

L'ITHQ a été créé aux lendemains de l'Expo 67, dans la foulée du mouvement d'ouverture à la modernité. L'ITHQ est devenu au fil du temps un véritable fleuron dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme québécois. Depuis son ouverture en juillet 1968, l'ITHQ a formé plus de 12 000 diplômés. Il a pignon sur rue au 3535 Saint-Denis, dans le bâtiment actuel, depuis 1976.

L'ITHQ en chiffres

Aujourd'hui l'ITHQ c'est plus de 1 000 étudiants formés annuellement par une centaine de professeurs chevronnés dans quelque 22 programmes d'études spécialisés, deux restaurants d'application pédagogique, un hôtel-école 4 étoiles, un centre de recherche, un réseau de plus de

1 000 lieux de stages aux quatre coins du globe, une fondation et un centre d'expertise offrant des cours de perfectionnement destinés à l'industrie et de multiples ateliers pour le grand public.

Programmation du 50e : l'ITHQ reçoit en grand!

Grandes portes ouvertes

Le 50e anniversaire est une occasion en or pour ouvrir encore plus grand les portes de l'ITHQ. Le 10 février prochain, de 10 h à 16 h, le public est invité à venir explorer les coulisses de l'ITHQ lors d'une journée portes ouvertes entièrement gratuite! Les visiteurs pourront découvrir l'envers du décor, participer à des dégustations et des démonstrations, assister à de multiples conférences et rencontrer quelques ambassadeurs du 50e dont Soeur Angèle et Bob le Chef. Aucune réservation n'est requise.

Montréal en lumière

Cette année, Montréal en lumière met le 50e anniversaire de l'ITHQ et les grandes écoles hôtelières à l'honneur sous le thème : le partage du savoir. L'ITHQ occupe ainsi une place de choix dans la programmation du festival qui se tiendra du 22 février au 4 mars prochains. L'ITHQ partagera sa passion et son savoir-faire en recevant des chefs internationaux entre ses murs et en animant des ateliers festifs.

Le 1er mars, le circuit gastronomique « L'ITHQ en vedettes » permettra aux convives de circuler dans l'ITHQ et de déguster un service différent dans chaque lieu. Ce repas cinq services sera préparé par cinq diplômés bien en vue : Marie-Fleur St-Pierre, Martin Juneau, Danny St Pierre, Ann-Rika Martin et Jonathan Lapierre-Réhayem.

Au Restaurant de l'ITHQ, trois chefs belges réputés, dont Jean-Baptiste Thomaes (deux étoiles Michelin), présenteront un repas six services avec des accords vins et bières.

Une panoplie d'ateliers et conférences est également au menu pendant le festival. Des chefs de plusieurs écoles internationales animeront ces ateliers aux accents mexicains, belges, italiens et français.

Ateliers SAQ par ITHQ - Spécial 50e

Tout au long de l'année, des Ateliers SAQ par ITHQ spécial 50e seront proposés. Les ambassadeurs du 50e anniversaire présenteront des ateliers de cuisine ou de dégustation avec des accords mets et vins. Cuisinez avec Hakim Chajar, Pasquale Vari, Ann-Rika Martin, Martin Juneau et plusieurs autres! De plus, pour certains ateliers, les chefs ambassadeurs seront en duo avec des personnalités connues. Soeur Angèle et Liza Frulla (directrice générale de l'ITHQ) casseront la glace en février avec un atelier de cuisine italienne, qui sera aussi présenté à l'automne.

L'ITHQ reçoit la Tablée des Chefs

Le 3 juin, l'ITHQ sera l'hôte de la grande finale provinciale des brigades culinaires de La Tablée des Chefs, une compétition en cuisine haute en couleur. Pendant l'année, l'équipe de la Tablée des chefs sillonnera le Québec alors que plus de 2 500 jeunes du secondaire devront présenter un plat en équipe afin de se mériter le titre de Brigade de l'année dans leur école. Après plusieurs étapes de qualification, seulement 5 équipes se rendront en grande finale provinciale et tenteront d'être sacrée « Meilleure brigade au Québec ». Cette grande finale provinciale sera animée par Ricardo Larrivée, ambassadeur du 50ième de l'ITHQ et porte parole de La Tablée des Chefs. Il pourra également compter sur un jury composé de chefs renommés et impliqués auprès de la cause.

Camp culinaire ITHQ

Le mois de juin marquera aussi le grand retour des camps culinaires à l'ITHQ. Tout l'été 2018, l'ITHQ accueillera les apprentis-cuisiniers de 10 à 15 ans pour un camp de jour d'une durée d'une semaine. Ils apprendront de nombreuses techniques de cuisine et prépareront des repas variés. En prime, ils rapporteront à la maison un repas pour 4 personnes à chaque soir !

Restaurant et Hôtel de l'ITHQ

Un plat Signature 50e anniversaire sera offert à chaque saison au Restaurant de l'ITHQ. De son côté, l'Hôtel de l'ITHQ permettra aux clients qui y ont déjà séjourné de bénéficier du tarif payé lors d'une visite antérieure, peu importe l'année, mais avec preuve à l'appui bien sûr!

Fondation de l'ITHQ

La Fondation de l'ITHQ oeuvre depuis 15 ans pour amasser des fonds pour les étudiants et participer au développement de l'ITHQ. Depuis sa création, elle a remis plus d'un million de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ. Elle tient chaque année de nombreux événements-bénéfices. En 2018, ces événements prendront une couleur spéciale 50e. Parmi ceux à ne pas manquer : la Soirée Art X Gastronomie et le Dîner Les Grand Chefs Relais & Châteaux, tous deux au mois de mai.

Les ambassadeurs du 50e

L'ITHQ est très fier de ses diplômés et enseignants qui se distinguent dans leurs différents champs d'expertise. Une vingtaine d'entre eux ont été sélectionnés pour être des ambassadeurs des célébrations du 50e, aux côtés de l'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ. Ces 20 personnalités participeront à différents événements au cours de l'année 2018 et seront les porte-paroles officiels du 50e anniversaire auprès des médias et du public.

Cuisine Ann-Rika Martin

Bob Le Chef

Danny St Pierre

Hakim Chajar

Helena Loureiro

Jean-Paul Grappe

Marie-Fleur St-Pierre

Martin Juneau

Pasquale Vari

Soeur Angèle Sommellerie Élyse Lambert

Isabel Bordeleau Hôtellerie Alain April

Christina Poon Tourisme Annie Archambault Entrepreneuriat Amélie Morency

Louis-François Marcotte

Ricardo Larrivée Communautaire Jean-François Archambault Note : biographies complètes des ambassadeurs sur le site du 50e.

50 ans de passion et de savoir-faire, ça se fête!

Dès le 10 février, soyez de la fête en participant aux multiples événements dans le cadre du 50e anniversaire de l'ITHQ et vous comprendrez pourquoi l'ITHQ est devenu LA référence au Canada en matière de formation spécialisée en hôtellerie, tourisme et gastronomie.

Tous les détails de la programmation : http://www.ithq.qc.ca/50

Les partenaires du 50e anniversaire de l'ITHQ

Les célébrations du 50e de l'ITHQ sont rendues possible grâce au soutien des grands partenaires suivants : Desjardins, la SAQ, IGA, les Producteurs de lait du Québec, Transat, Hector Larivée, Aéroports de Montréal et Keurig. Le 50e anniversaire de l'ITHQ compte également parmi ses partenaires : La Coop fédérée, Délices érable & cie, Carpenè Malvolti, la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec, Tourisme Montréal, Allied services d'entretien d'édifices, l'Association des hôtels du Grand Montréal, le Palais des congrès de Montréal et l'Association des restaurateurs du Québec. L'ITHQ obtient un appui indispensable de La Presse+ et de Ricardo Media à titre de partenaires médias du 50e.

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Communiqué envoyé le 29 janvier 2018 à 19:19 et diffusé par :