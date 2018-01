Première remise de diplômes du programme de certification des gestionnaires d'habitations







EDMONTON, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Les premiers diplômés du programme de certification des gestionnaires d'habitations ont reçu leur diplôme en présence d'amis et de membres de leur famille, le vendredi 26 janvier.

Quatorze personnes provenant de communautés des Premières Nations de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Yukon ont terminé leur programme et reçu une attestation de réussite. Le programme de certification des gestionnaires d'habitations transmet des compétences et procure de la formation qui aident les gestionnaires d'habitations à gérer, à administrer financièrement et à entretenir des logements situés dans des communautés des Premières Nations. Ce programme a été lancé en mai 2016.

Pendant les 12 mois que dure le programme, les étudiants couvrent, entre autres, les sujets suivants : la gestion immobilière, les relations avec les locataires, les éléments fondamentaux de la construction, l'entretien, l'administration financière et l'aménagement extérieur. Les étudiants ont suivi des cours à Edmonton pendant trois jours, toutes les six à huit semaines.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a mis sur pied le programme en partenariat avec le First Nations Technical Services Advisory Group (TSAG), la Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) et le ministère des Services aux Autochtones (SAC).

Une deuxième cohorte d'étudiants a entamé le programme en septembre 2017 et ceux-ci devraient obtenir leur diplôme en 2019.

Citations :

« Le gouvernement du Canada félicite la première cohorte de diplômés du programme de certification des gestionnaires d'habitations pour leur excellente réalisation. Vos efforts en classe et dans vos communautés constituent un travail important. Nous pouvons tous jouer un rôle dans l'amélioration des résultats en matière de logement. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Félicitations aux diplômés du programme de certification des gestionnaires d'habitations. Votre réussite est une étape essentielle en vue d'aider vos communautés à prendre en main la gouvernance, le leadership, la conception, la mise en application et le contrôle de leurs propres initiatives de logement. Le ministère des Services aux Autochtones est fier de pouvoir contribuer à cette importante initiative de développement des compétences et de formation. » - L'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones

« Le partenariat entre le TSAG et la SCHL, la SAIT et AANC a permis d'offrir des programmes fructueux et de qualité aux services de logement des Premières Nations. Au cours des trois dernières années, nous avons contribué à renforcer la capacité des 40 services de logement en C.-B., en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Yukon, des efforts qui s'inscrivent dans les valeurs et la mission du TSAG. Les étudiants prennent part à un programme de deux ans qui leur permet de parfaire leurs compétences dans la gestion de différents éléments du logement dans les réserves au moyen d'outils et de techniques acquises dans le cadre de douze cours. Les anecdotes des étudiants sur la façon dont ils ont mis en pratique les processus et progressé dans leur poste sont un signe rassurant que nous sommes sur la bonne voie avec ce programme de logement destiné aux Premières Nations. » - Jenn Cardinal, agente des opérations. TSAG First Nations Technical Services Advisory Group Inc. (TSAG)

« Le rôle du gestionnaire d'habitations des Premières Nations est complexe et exigeant. Ce partenariat entre la SAIT, le TSAG, la SCHL et AANC vise à fournir aux diplômes la capacité de s'acquitter avec confiance de leurs responsabilités quotidiennes de gestionnaires immobiliers. Le niveau d'éducation qu'offre le programme de gestionnaires d'habitations procure aux étudiants un coup de pouce vers la réussite, leur permettant d'être mieux préparés à satisfaire les besoins et exigences de leur communauté en matière de logement. » Lauren Bishop, gestionnaire du développement de la clientèle, Formation de la SAIT

Faits en bref :

La SCHL a investi 490?000 $ grâce à du financement pour le développement des compétences pour mettre en place ce programme. Les fonds couvraient également les frais de scolarité pour les deux premières cohortes d'étudiants.

Les SAC sont partenaires du programme et versent une contribution égale à celle de la SCHL, soit 490?000 $ sur trois ans, à compter de 2016-2017.

La SCHL appuie également l'élaboration du contenu du cours au moyen de matériel pédagogique.

Un programme pilote avait été réalisé par la SCHL en 2014. Les sept personnes ayant obtenu un diplôme dans le cadre de ce programme pilote travaillent toujours dans le secteur de l'habitation. Les diplômés du programme pilote ont été consultés pour la conception du nouveau programme avant qu'il soit pleinement mis en place.

Liens connexes :

