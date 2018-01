Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds à des collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du programme Brancher pour innover







Des collectivités de toute la province auront accès à des services Internet nouveaux ou plus rapides grâce à un investissement conjoint

ST. JOHN'S, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Près de 70 collectivités rurales et éloignées de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront dorénavant, directement ou indirectement, de services Internet plus rapides. En effet, grâce à un investissement conjoint dans les services Internet haute vitesse, les résidents des foyers touchés pourront faire des affaires en ligne, suivre des cours de formation à distance et profiter des possibilités qu'offre l'ère numérique.

Une grande part du financement fédéral sera versé par l'entremise de Brancher pour innover, un programme fédéral qui vise à fournir un accès à Internet haute vitesse aux Canadiens vivant dans des collectivités moins bien desservies. Le programme investit dans les réseaux de base, dans l'augmentation de la capacité des services et dans l'élargissement de la portée des réseaux.

La liste des collectivités qui bénéficieront des projets financés par le programme Brancher pour innover à Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les fournisseurs de services Internet et le montant accordé par le programme pour chacun des projets, figurent dans le tableau des projets retenus à Terre-Neuve-et-Labrador.

Citations

« L'accès à des services Internet haute vitesse n'est pas un luxe, il est essentiel. Ces services sont des outils de base auxquels tous les Canadiens doivent avoir accès, quel que soit leur code postal. Ils en ont besoin pour mener leurs affaires, s'instruire et bâtir des collectivités fortes. Grâce à notre programme Brancher pour innover, plus de Canadiens seront en mesure de participer pleinement à l'économie numérique. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Les 500 millions de dollars investis par l'entremise du programme Brancher pour innover du gouvernement du Canada serviront principalement à l'établissement des réseaux Internet haute vitesse de base au Canada . Ces réseaux sont des autoroutes numériques qui transportent les données qui entrent dans nos collectivités et en sortent. Ces autoroutes, qui peuvent transporter des quantités énormes de données vitales, font en sorte que les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques et les entreprises peuvent fonctionner dans un monde numérique.

serviront principalement à l'établissement des réseaux Internet haute vitesse de base au . Ces réseaux sont des autoroutes numériques qui transportent les données qui entrent dans nos collectivités et en sortent. Ces autoroutes, qui peuvent transporter des quantités énormes de données vitales, font en sorte que les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques et les entreprises peuvent fonctionner dans un monde numérique. Brancher pour innover financera également la mise en place de connexions du « dernier kilomètre » pour les foyers qui n'ont pas accès au service Internet haute vitesse.

Des 39,97 millions de dollars investis à Terre-Neuve-et- Labrador (annoncés le 2 janvier 2018) : 26,88 millions de dollars proviendront du gouvernement fédéral; 1,57 million de dollars, du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador ; 11,52 millions de dollars, d'autres investisseurs.

(annoncés le 2 janvier 2018) : 26,88 millions de dollars proviendront du gouvernement fédéral; 1,57 million de dollars, du gouvernement de Terre-Neuve-et- ; 11,52 millions de dollars, d'autres investisseurs.

De cet investissement fédéral, 24,78 millions de dollars en financement proviendront du programme Brancher pour innover, alors que l'Agence de promotion économique du Canada atlantique fournira un montant additionnel de 2,1 millions de dollars.

atlantique fournira un montant additionnel de 2,1 millions de dollars.

Le programme Brancher pour innover s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , une initiative pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Projets retenus à Terre-Neuve-et-Labrador



La liste des collectivités ci-dessous est mise à jour à mesure que les projets sont mis en oeuvre.

Collectivités visées Fournisseurs de services Internet Financement de projet English Harbour East Grand Le Pierre Bell Canada 485 030 $ Conche Bell Canada 344 180 $ Cook's Harbour Bell Canada 323 570 $ Admirals Beach Fox Harbour O'Donnells Bell Canada 397 490 $ Grey River Ramea Bell Canada 900 000 $ Miles Cove Port Anson Bell Canada 339 900 $ Petit Forte Southeast Bight Bell Canada 759 830 $ Gaultois Bell Canada 376 500 $ McCallum Bell Canada 406 730 $ Rencontre East Bell Canada 341 550 $ St. Brendan's Bell Canada 318 150 $ Change Islands Bell Canada 337 280 $ Bacon Cove Cappahayden Fair Haven Kitchuses Little Harbour East Bell Canada 331 240 $ Burgoynes Cove Harcourt Monroe Bell Canada 369 270 $ Cottrell's Cove Fortune Harbour Bell Canada 942 750 $ Fleur de Lys Bell Canada 462 990 $ Ming's Bight Bell Canada 484 360 $ Mud Lake Bell Canada 281 250 $ Burnside Jamestown Laurenceton Newtown St. Chads Winter Brook Bell Canada 631 620 $ Cormack Gallants Jack Ladder Bell Canada 421 450 $ Jackson's Arm Pollards Point Sop's Arm The Beaches Bell Canada 1 290 000 $ Reidville Bell Canada 76 980 $ Port aux Basques Bell Canada 277 200 $ Baie Verte Bell Canada 439 540 $ St. Alban's Bell Canada 412 500 $ Bear Cove Bell Canada 355 020 $ Port Albert Bell Canada 472 810 $ Fogo Island Harbour Seldom-Little Seldom Bell Canada 474 000 $ Capstan Island Cartwright Charlottetown Forteau L'Anse au Loup L'Anse-au-Clair Lodge Bay Mary's Harbour Pinware Port Hope Simpson Red Bay St. Lewis West St. Modeste Bell Canada 8 250 000 $ Anchor Point Bartletts Harbour Bear Cove Bellburns Bird Cove Black Duck Cove Blue Cove Brig Bay Castor River North Castor River South Cow Head Deadmans Cove Eddies Cove Eddies Cove West English Harbour East Flower's Cove Forresters Point Gargamelle Grand Le Pierre Green Island Brook Green Island Cove Halfway Point Hawke's Bay Lower Lance Cove Nameless Cove New Ferolle Parson's Pond Petley Pidgeon Cove-St. Barbe Pines Cove Plum Point Pond Cove Port au Choix Port Saunders Portland Creek Sally's Cove Rocky Harbour Savage Cove Shoal Cove St. Barbe North Sandy Cove St. Pauls EION inc. 2 210 000 $ Hopedale Makkovik Nain Natuashish Postville Rigolet Bell Canada 1 280 000 $

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 29 janvier 2018 à 17:47 et diffusé par :