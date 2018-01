Les Aliments Maple Leaf conclut l'acquisition de Field Roast Grain Meat Co.







Elle renforce son leadership sur le marché des protéines d'origine végétale des É.-U.

MISSISSAUGA, ON, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf (MFI : TSX) a annoncé la conclusion de son acquisition de la Field Roast Grain Meat Co. (« Field Roast »), un important producteur et une marque de produits de « viande » et de fromage végétaliens de qualité supérieure à base de céréales, pour 120 millions de dollars US et les coûts connexes.

Field Roast joue un rôle de chef de file et a établi un capital-marque considérable dans le segment haut de gamme à croissance rapide des protéines d'origine végétale. Cette acquisition fait progresser la vision des Aliments Maple Leaf, soit d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre, qui comprend une stratégie de base de diversification dans le segment des protéines d'origine végétale. Avec l'acquisition de Field Roast, ainsi que Lightlife Foods au début de 2017, Maple Leaf se positionne désormais en tant que leader sur le marché de détail américain de protéines d'origine végétale.

L'opération a été financée au moyen d'une combinaison de l'encaisse et des montants prélevés aux termes de la facilité de crédit existante. Selon les résultats d'exploitation actuels, l'acquisition devrait être rentable pour Maple Leaf en 2018.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise phare spécialisée en produits de protéines qui fabrique des aliments novateurs de qualité supérieure commercialisés sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD et Lightlife®. L'entreprise emploie environ 11 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

