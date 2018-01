L'industrie canadienne des assurances de personnes applaudit à la réduction du prix des médicaments génériques







TORONTO, le 29 janv. 2018 /CNW/ - L'industrie des assurances vie et maladie du Canada accueille favorablement l'entente annoncée aujourd'hui conjointement par l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et l'Association canadienne du médicament générique (ACMG), en vertu de laquelle le prix des médicaments génériques sera réduit de 25 % à 40 %.

« C'est là une excellente nouvelle, et nous nous réjouissons tout particulièrement du fait que ces rabais continueront de s'appliquer aux régimes offerts par les employeurs, profitant ainsi à l'ensemble des travailleurs canadiens », a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP). « Cette entente fera baisser les coûts pour le système et contribuera à faire en sorte que les employeurs continuent d'avoir les moyens d'offrir des régimes d'avantages sociaux complémentaires à leurs employés » a ajouté M. Frank.

L'ACCAP félicite l'APP et l'ACMG d'avoir agi en collaboration afin de trouver une solution judicieuse pour maintenir la viabilité de notre système d'assurance médicaments. Nous estimons que des ententes de partenariat public-privé innovantes, comme celle qui vient d'être annoncée, constituent la meilleure façon de s'assurer que les médicaments sur ordonnance soient abordables pour tous les Canadiens.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à plus de 28 millions de Canadiens une large gamme de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 810 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie près de 155 000 Canadiens.

SOURCE Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

