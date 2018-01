Des travailleurs de l'hôtellerie votent pour se joindre à Unifor







TORONTO, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Des travailleurs de deux hôtels au centre-ville de Toronto ont voté pour quitter le syndicat américain qui avait congédié leurs dirigeants locaux et saisi leurs actifs, et se sont joints à Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé au Canada.

« Les travailleurs de ces hôtels ont exprimé haut et fort qu'ils n'allaient pas tolérer le genre d'intimidation que nous voyons trop souvent de la part des syndicats américains au Canada, a déclaré le président national d'Unifor, Jerry Dias. Le vote d'aujourd'hui concerne le rétablissement de la démocratie pour les employés d'hôtels. Il concerne le rétablissement des droits des travailleurs d'exprimer aux syndicats américains qu'ils ne peuvent tout simplement pas piétiner les droits des membres syndiqués. »

Les votes tenus au Courtyard Marriott et au Marriott Yorkville étaient les premiers à se dérouler parmi les travailleurs de l'hôtellerie à Toronto et à Mississauga. Les travailleurs de l'hôtel Westin Prince vont voter mercredi, et ceux du Hyatt Regency au centre-ville et du Quality Hotel and Suites près de l'aéroport vont voter vendredi.

Les travailleurs des hôtels King Edward, Doubletree Metropolitan et Delta de l'aéroport de Toronto vont voter lundi prochain, et d'autres votes sont planifiés plus tard dans la semaine.

« J'ai voté pour me joindre à Unifor aujourd'hui parce que j'en ai assez du syndicat américain qui tente de nous dire quoi faire et ce que nous devrions négocier avec l'employeur », a affirmé Roberto Perez, un travailleur au Marriott Yorkville.

« Voter pour Unifor signifie que nous pourrons avoir notre mot à dire afin de déterminer ce qui est le mieux pour notre avenir. Le syndicat américain voulait prendre le contrôle, mais c'est notre syndicat et c'est notre point de vue qui compte », a déclaré Josefina Palomo-Lee du Courtyard Marriott.

Plus tôt ce mois-ci, la section locale 75 de UNITE HERE a été mise sous tutelle par son syndicat parent, établi aux États-Unis, en raison d'un différend quant au droit de la section locale de tracer sa propre voie, y compris lors des négociations. Le syndicat a aussi démis de leurs fonctions les dirigeants élus et saisi les biens de la section locale.

À la suite des votes d'aujourd'hui, les travailleurs deviendront membres de la nouvelle section locale 7575 d'Unifor, se joignant ainsi à plus de 19 000 travailleurs des secteurs de l'hôtellerie et des jeux membres d'Unifor à la grandeur du Canada.

« Les votes d'aujourd'hui sont une grande victoire pour les travailleurs de l'hôtellerie. Nous avons pris une position importante quant au pouvoir des travailleurs et aux principes démocratiques, les travailleurs ont exercé leur droit de déterminer leur propre avenir », a affirmé Lis Pimentel qui dirige les efforts visant à ce que les travailleurs de l'hôtellerie se joignent à Unifor.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

