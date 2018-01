Hublot et Depeche Mode sortent une édition collector de 55 montres Big Bang uniques s'inspirant de chacun des 55 singles du groupe au profit de charity: water







Depeche Mode, l'un des groupes de musique les plus influents, les plus aimés et ayant enregistré les meilleures ventes de tous les temps, a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et joué devant plus de 30 millions de fans depuis sa création en 1981. Le groupe a sorti pas moins de 55 singles, de « Dreaming of Me » en 1981 à « Cover Me » l'année dernière. Pour célébrer cette incroyable réalisation, l'horloger suisse Hublot présente une collection de 55 pièces uniques de son modèle Big Bang Unico, au profit de charity: water, l'association caritative partenaire d'Hublot et de Depeche Mode.

« Nous sommes très honorés et émus par le soutien qu'Hublot apporte à charity: water grâce à cette nouvelle collection de montres commémorant l'ensemble de nos singles. »

Martin Gore, Depeche Mode

« Depeche Mode fait figure d'icône dans l'histoire de la musique contemporaine. Nous nous identifions à leur passion, plus forte que jamais, et à leur créativité sans cesse renouvelée. Nous avons la chance de partager avec eux de nombreuses valeurs, dont l'engagement envers les activités de l'ONG charity: water. Cette collection nouvelle et unique de 55 pièces différentes rend hommage à leur incroyable carrière et célèbre nos points communs. Une nouvelle édition collector est née ! »

Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot

La série en édition limitée a été annoncée à la boutique Hublot de Milan, en Italie, par Ricardo Guadalupe, PDG de la marque de montres Hublot, et Martin Gore, membre du groupe Depeche Mode.

Le cadran de chacune des montres comporte un disque où est partiellement reproduite la couverture de l'opus qu'elle représente. Le dos de chaque montre comporte la couverture entière du single ainsi que le logo de charity: water. Ces deux éléments sont imprimés sur le verre saphir qui laisse apparaître le célèbre mouvement automatique UNICO. Produit par la manufacture Hublot, il est doté d'une réserve de marche de 72 heures. Le bracelet de chaque pièce sera d'une couleur unique à chaque modèle. Des manchettes de la même teinte et ornées de clous en caoutchouc d'inspiration rock and roll viennent compléter l'ensemble.

charity: water est une organisation à but non lucratif basée à New York dont la mission consiste à approvisionner les habitants des pays en développement du monde entier en eau potable, propre et salubre. Depeche Mode et Hublot soutiennent activement charity: water depuis 2013. Leur premier partenariat a consisté à approvisionner en eau propre et salubre plus de 30 000 personnes au Népal et en Éthiopie.

Les bénéfices nets de la vente des 55 pièces uniques seront reversés à charity: water dans le cadre de l'initiative caritative plus vaste menée par Depeche Mode, Hublot et charity: water.

