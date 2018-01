Le CN est reconnu comme chef de file pour ses mesures environnementales







MONTRÉAL, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a été reconnu comme chef de file mondial pour ses mesures et ses stratégies de gestion des problèmes environnementaux, et a obtenu une place sur la liste A des fournisseurs établie par CDP, la plateforme de divulgation internationale sans but lucratif en matière d'environnement.

Cent entreprises figurent sur la liste A, qui a été dressée à la demande de 99 organismes membres de CDP qui sont des acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement et dont les dépenses annuelles combinées dépassent les trois mille milliards de dollars US.

En 2017, plus de 4 800 entreprises ont soumis leurs données annuelles sur la chaîne d'approvisionnement à CDP, qui en a fait une évaluation indépendante selon sa méthodologie de notation. Le CN fait partie des 2 % des organismes participants au programme de chaîne d'approvisionnement de CDP à s'être vu attribuer une place sur la liste A des fournisseurs, ce qui constitue une marque de reconnaissance pour les mesures prises afin de lutter contre les changements climatiques.

« Nous sommes heureux que CDP reconnaisse les efforts que le CN déploie pour contrer les changements climatiques dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement de ses clients, a déclaré Luc Jobin, président-directeur général du CN. Le transport par train permet de réduire d'environ 75 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport au transport par camion. Le CN travaille avec ses clients pour offrir les avantages environnementaux du transport ferroviaire en leur proposant des solutions novatrices qui réduisent les émissions dans leur chaîne d'approvisionnement du transport, tout en jouant son rôle de pilier de l'économie. »

La liste A des fournisseurs est publiée aujourd'hui dans le rapport de 2018 sur la chaîne d'approvisionnement mondiale de CDP, Closing the Gap: Scaling up sustainable supply chain practices, rédigé par CDP à l'aide d'analyses fournies par McKinsey & Company. Le rapport révèle que la sensibilisation aux risques et aux occasions liés aux changements climatiques est en hausse dans la chaîne d'approvisionnement. Plus de trois quarts (76 %) des fournisseurs qui ont répondu à CDP ont décelé certains risques inhérents à leur entreprise liés aux changements climatiques et plus de la moitié (52 %) ont déclaré avoir intégré les changements climatiques à leur stratégie d'entreprise.

« Nous félicitons les 100 entreprises qui figurent sur la liste A de 2018 des fournisseurs établie par CDP et qui ouvrent la voie à un avenir faible en carbone et où l'approvisionnement en eau sera assuré, a déclaré Paul Simpson, chef de la direction de CDP. Les mesures environnementales n'ont jamais été si vitales et si urgentes, et les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour que nous poursuivions sur notre lancée afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Le leadership dont font preuve les entreprises figurant sur la liste A incite non seulement les autres entreprises à passer à l'action, mais il donne aussi à ces leaders une longueur d'avance et les place dans une bonne position pour profiter des occasions qui se présenteront. »

À propos de CDP

CDP est un organisme international sans but lucratif qui encourage les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Désigné par les investisseurs comme le fournisseur numéro un de recherche en matière de climat, CDP tire parti du pouvoir des investisseurs et des acheteurs pour motiver les entreprises à dévoiler et à gérer leurs répercussions sur l'environnement. La liste A des fournisseurs est accessible sur le site Web de CDP.

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN compte sur une équipe d'environ 24 000 cheminots qui transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

Le développement durable au CN

L'engagement responsable est l'un des piliers de ce qu'incarne le CN. Il définit la conduite quotidienne de nos affaires et détermine notre contribution en vue de bâtir un avenir plus durable. En matière de développement durable, l'engagement du CN, membre de l'indice Dow Jones Sustainability World Index et l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, est ancré dans l'environnement, la sécurité, le personnel, la collectivité et la gouvernance. Les trains du CN sont quatre fois plus économes en carburant que les camions et réduisent la congestion routière, la pollution atmosphérique et les émissions de GES.

