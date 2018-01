Timbercreek Financial annonce un placement public d'actions ordinaires de 40 millions de dollars et son intention d'exercer une partie de l'option accordéon de sa convention de crédit







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 29 jan. 2018) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Timbercreek Financial Corp. (TSX:TF) (« Timbercreek Financial » ou la « société ») annonce aujourd'hui qu'elle a conclu avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. une convention aux termes de laquelle les preneurs fermes souscriront 4 302 000 actions ordinaires de la société au prix de 9,30 $ l'action ordinaire (le « prix d'émission »), pour un produit brut de 40 008 600 $. La société a aussi accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant de souscrire jusqu'à 645 300 actions ordinaires supplémentaires au prix d'émission, option qu'ils peuvent exercer en totalité ou en partie à tout moment dans les 30 jours qui suivent la clôture du placement, aux fins de couvrir les attributions excédentaires. Si l'option de surallocation est intégralement exercée, le produit brut du placement totalisera 46 009 890 $.

La société entend affecter le produit net du placement aux fins générales de son entreprise, notamment au financement d'éventuels investissements conformément aux stratégies, aux objectifs de placement et aux lignes directrices en matière de placement de la société.

La société annonce aussi qu'elle a donné aux termes de sa convention de crédit un avis de son intention d'exercer une partie de l'option accordéon de 100 millions de dollars (l'« option accordéon »). L'exercice de l'option accordéon, qui est assujetti à l'approbation de crédit des membres du syndicat de prêt, augmentera l'engagement renouvelable total des prêteurs de 40 000 000 $, portant la limite d'emprunt aux termes de la facilité de crédit à 440 000 000 $. Les conditions générales de la facilité de crédit resteront inchangées. La société s'attend à ce que la clôture de l'exercice de l'option accordéon ait lieu le ou vers le 14 février 2018.

« Timbercreek continue de constater une très forte demande pour des solutions de prêts hypothécaires commerciaux à court terme et est à examiner un solide portefeuille d'opérations de premier ordre qui respectent ses objectifs de placement », a déclaré M. Cameron Goodnough, président et chef de la direction de Timbercreek Financial. « Ces fonds additionnels nous aideront à répondre à la demande sur ce marché et à continuer de générer de solides rendements rajustés en fonction des risques pour nos actionnaires. »

La clôture du placement d'actions ordinaires devrait avoir lieu le ou vers le 7 février 2018 et est sous réserve de certaines conditions, y compris, notamment l'obtention de toutes les approbations nécessaires, dont l'approbation de la Bourse de Toronto.

La société prévoit déposer au plus tard le 31 janvier 2018 relativement à cette émission un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié daté du 11 décembre 2017 auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada. Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, et ne seront donc pas offerts, vendus, ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions et autres régions assujetties à leur compétence, ni pour le compte ou pour le bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf dans le cadre d'une opération aux termes d'une dispense d'inscription, le cas échéant. Le présent communiqué de presse n'est diffusé qu'à titre d'information et ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d'une offre d'acheter des titres de la société dans quelque territoire.

À propos de Timbercreek Financial

Timbercreek Financial est un important prêteur non bancaire du secteur de l'immobilier commercial qui offre des solutions de financement structuré à court terme aux investisseurs du secteur immobilier commercial. Notre démarche élaborée axée sur le service nous permet de répondre aux besoins des emprunteurs, notamment une exécution plus rapide et des conditions plus souples que celles habituellement fournies par les institutions financières canadiennes. Grâce à notre processus rigoureux de souscription, à notre gestion active et à notre solide gouvernance, nous sommes capables de répondre à ces besoins tout en ciblant de solides rendements rajustés en fonction des risques pour les investisseurs.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs au sujet de Timbercreek Financial. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l'emploi de verbes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier » ou « tenter », au futur ou au conditionnel, et à des expressions semblables concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. De par leur nature, les énoncés prospectifs traduisent les opinions, avis, hypothèses et intentions de la société et de Timbercreek Asset Management Inc. et sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris notamment les risques divulgués dans les documents publics déposés par la société. Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs ni n'assume quelque obligation de le faire que ce soit en raison de nouveaux renseignements, plans, événements ou autres, sauf si la loi l'exige.

Aucune bourse, commission de valeurs mobilières ni autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les renseignements qui figurent aux présentes. Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à cette expression dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'assument quelque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2018 à 16:33 et diffusé par :