L'Asterix complète les essais en mer de la Marine royale canadienne et atteint sa capacité opérationnelle totale (FOC)







HALIFAX, NS, le 29 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Chantier Davie et Federal Fleet Services ont annoncé qu'à la suite d'une période intensive d'essais en mer et de tests, l'Asterix a été officiellement accepté par le ministère de la Défense nationale et est maintenant en service opérationnel complet auprès de la Marine royale canadienne (MRC) et de l'Aviation royale canadienne (ARC).

Comme prévu, l'Asterix a exécuté des ravitaillements en mer (REM) de façon quotidienne au sein de la MRC et a mené des opérations complètes avec des hélicoptères de type Cyclone CH-148 de l'ARC afin de démontrer les capacités de niveau mondial du navire de soutien de la classe Resolve. Ces exercices ont été exhaustifs ; tout y était, des opérations de REM doubles aux décollages et atterrissages d'hélicoptères, en passant par les essais de ravitaillement verticaux.

Spencer Fraser, chef de la direction de Federal Fleet Services, a commenté : " Le fait d'avoir livré le premier navire militaire canadien en plus de vingt ans, le premier navire de ravitaillement en presque cinquante ans et d'avoir atteint la capacité opérationnelle totale de manière si efficace et dans un si court délai est la preuve du travail acharné, du dévouement et du dynamisme des équipes de Davie et de FFS. Nous sommes tous très fiers de notre accomplissement et nous sommes reconnaissants de l'appui professionnel que nous avons reçu du MDN et des SPAC. "

M. Fraser a ajouté : " Nous avons promis au gouvernement que nous comblerions une lacune stratégique de façon expéditive, que nous ferions économiser de l'argent aux contribuables canadiens à l'aide de notre solution, et, principalement, que nous fournirions aux hommes et aux femmes de la MRC et d'ARC une capacité de classe mondiale dont ils pourraient être fiers. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que nos promesses ont été tenues. Nous demeurons de garde afin d'aider le gouvernement du Canada à en faire plus. "

Alex Vicefield, président de Davie, a affirmé : " Nous aimerions remercier le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de la confiance qu'il a portée envers le plus important chantier naval du Canada avec l'octroi de ce programme. Nous sommes fiers d'avoir livré, comme promis, cette capacité de défense essentielle qui servira le Canada pour les années à venir. "

Plus de 900 entreprises canadiennes de partout au pays ont participé à la construction de l'Asterix et la classe Resolve a été saluée mondialement pour les solutions innovatrices canadiennes intégrées à bord du navire. Plusieurs sous-traitants de premier niveau de Davie ont fait des exportations grâce à la participation à ce projet, notamment : Hepburn de Toronto, qui a conçu et construit les équipements de ravitaillement en mer, L3 MAPPS de Montréal, qui a conçu et installé le système de gestion de plateforme intégrée, et OSI de Vancouver, qui a conçu et installé le système intégré de passerelle. Profitant de la participation au projet, les entreprises innovatrices canadiennes mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, ont pu saisir des occasions d'exportation.

L'Asterix est maintenant prêt à être déployé à l'international afin de soutenir les opérations de combat et d'aide humanitaire selon les instructions du gouvernement canadien.

À propos de Davie

Davie et Federal Fleet Services font partie du groupe Inocea. Alors que Davie se concentre sur la construction de navires, Federal Fleet s'assure de l'obtention de contrats et de la location des navires. Davie est le plus grand chantier naval et le plus expérimenté du Canada. Il est aussi celui qui dispose de la plus grande capacité de production, c'est-à-dire 50 % de la capacité totale du pays. Au cours des cinq dernières années, Davie a généré plus de 2 milliards de dollars en retombées économiques au Canada et employait jusqu'à tout récemment, directement et indirectement, plus de 3 000 Canadiens, dont plus de 1 400 travaillant au chantier de Lévis, au Québec. Depuis plus d'un siècle, Davie s'occupe de la construction navale et de la réparation de navires au Canada pour chaque classe de bâtiment naval majeur. Aujourd'hui, Davie est un chef de file dans le domaine du déglaçage, du GNL et des technologies de positionnement dynamique, ainsi que de la construction de navires militaires et d'autres navires essentiels. Davie est certifié ISO 9001 :2015 en assurance qualité ainsi que ISO 14001 :2015 en gestion environnementale. Le premier navire ravitailleur construit par Davie, l'Asterix, a été le premier navire militaire à joindre les rangs de l'Alliance verte, le plus important programme volontaire de certification environnementale pour l'industrie maritime en Amérique du Nord.

