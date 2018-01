Placements Empire Vie Inc. annonce une diminution de la classification du risque du Portefeuille conservateur Emblème Empire Vie







TORONTO, 29 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Portefeuille conservateur Emblème Empire Vie (le « fonds ») a adopté la méthode de classification du risque normalisée recommandée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Nous avons rajusté la classification du risque du fonds en conséquence : elle est passée de « Faible à moyen » à « Faible ».



Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie, y compris les fonds de placement garanti de l'Empire Vie. Au 30 septembre 2017, la société gérait des actifs de 16,8 milliards de dollars. Suivez Placements Empire Vie sur Twitter @EmpireLifeInv ou visitez le placementsempirevie.ca pour obtenir plus d'information.

Les documents (y compris les communiqués de presse) portant sur les divers fonds de placement gérés ou conseillés par Placements Empire Vie Inc. sont fournis à titre d'information seulement. Placements Empire Vie Inc. ne garantit pas que ces documents sont complets, exhaustifs et exempts d'erreurs, à moins que l'ensemble complet des documents concernant tout fonds de placement faisant l'objet de la recherche d'information ne soit examiné, et ce, uniquement à partir du site SEDAR (www.sedar.com).

Personne-ressource :

Antonietta Stabile, MBA

Directrice, Communications et Marketing, Placements

Empire Vie

416 945-7466

