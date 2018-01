Entente historique pour la création d'un régime particulier de protection de la jeunesse dans les communautés de la Nation atikamekw







LA TUQUE, QC, le 29 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation atikamekw (CNA) se réjouit de la signature d'une première entente de collaboration historique avec le Gouvernement du Québec lui permettant d'établir un régime particulier de protection de la jeunesse, dans le respect des réalités et des valeurs autochtones atikamekw.

« Cette entente est le fruit d'un travail de plusieurs années, une véritable bataille pour que l'on reconnaisse notre autonomie en matière de protection de la jeunesse. Nous allons maintenant pouvoir assumer pleinement notre responsabilité à l'égard du développement de nos jeunes dans un contexte de respect de nos traditions et de notre mode de vie », a déclaré Constant Awashish, Grand Chef de la Nation atikamekw.

Rappelons que la grande majorité des enfants atikamekw et leur famille évoluent dans des contextes culturels distincts de ceux de l'ensemble du Québec. Ils vivent au sein de communautés qui ont des traditions, une langue et des valeurs propres, notamment en ce qui a trait à la vie familiale et à l'organisation communautaire. Ces caractéristiques culturelles requéraient des services adaptés respectant la spécificité atikamekw et permettant aux communautés et à leurs membres de prendre eux-mêmes en charge les enfants et les jeunes atikamekw.

En juin 2001, en réponse aux demandes de plusieurs communautés autochtones, et tout particulièrement de la Nation atikamekw, et faisant suite à un projet-pilote mis en place en 1997, le Gouvernement du Québec a introduit dans la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) une disposition permettant l'établissement de régimes particuliers de protection de la jeunesse pour les autochtones. L'entente annoncée aujourd'hui est la toute première conclue en vertu de cette disposition, ce qui lui confère un caractère historique.

« La prise en charge des jeunes dans un environnement qui n'avait rien à voir avec leur réalité ne faisait qu'ajouter aux difficultés et à l'injustice dont étaient déjà victimes ces enfants. Nous pourrons enfin les prendre en charge et nous assurer de leur redonner la place qui leur revient, au sein de leur communauté, avec la participation de leurs proches », a ajouté le Chef de Wemotaci, François Néashit.

« Le nouveau régime particulier que nous mettons en place permettra une participation des communautés pour que les interventions répondent mieux aux besoins de guérison de nos jeunes », a pour sa part affirmé le Chef de Manawan, Jean-Roch Ottawa.

Cette entente a pour objectif l'implantation d'un projet-pilote atikamekw au lieu de l'application intégrale de la Loi sur la protection de la jeunesse. Concrètement, cela signifie que dans les six mois suivant la signature de l'entente, ce sont les règles particulières du Système d'intervention d'autorité atikamekw (SIAA) qui prévaudront sur toutes les interventions auprès des bénéficiaires visées par cette entente en lieu et place des DPJ.

À propos du Conseil de la Nation atikamekw

Le Conseil de la Nation atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation atikamekw.

SOURCE Conseil de la Nation Atikamekw

Communiqué envoyé le 29 janvier 2018 à 14:30 et diffusé par :