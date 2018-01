Les familles de Yellowknife et de Hay River profiteront d'espaces communautaires améliorés et, ainsi, d'une meilleure qualité de vie







Une aide de 450 000 $ du gouvernement du Canada appuie deux projets

YELLOWKNIFE, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Grâce à une aide de 450 000 $ offerte par le gouvernement du Canada, les familles de Yellowknife et de Hay River profiteront d'améliorations apportées à l'infrastructure essentielle ainsi que de travaux de rénovation et de construction visant à rendre certains endroits plus sécuritaires pour que leurs enfants et elles-mêmes puissent jouer, socialiser et s'exercer.

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé aujourd'hui ce financement au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor).

Le financement appuie deux projets, un visant l'amélioration du sentier McMahon du lac Frame, à Yellowknife, et l'autre concernant la modernisation de l'infrastructure dans le centre-ville de Hay River. Principal sentier cyclable et récréatif de Yellowknife, le sentier McMahon du lac Frame a été élargi d'un mètre et la chaussée a été refaite pour mieux répondre aux besoins des piétons et des cyclistes. Les améliorations apportées au sentier permettent aussi d'offrir un environnement plus sécuritaire et accueillant pour les touristes désireux de découvrir la région.

En vue de l'accueil conjoint des Jeux d'hiver de l'Arctique en mars 2018, des améliorations essentielles de nature structurelle et esthétique seront apportées par l'ajout de panneaux indicateurs, d'équipement de gestion des déchets, d'éclairage extérieur et d'espaces de loisir à Hay River. En plus d'avoir de nouveaux trottoirs et des bannières en place, des bancs, des supports à vélos et des oeuvres d'art public seront installés pour accueillir chaleureusement les athlètes des Jeux d'hiver de l'Arctique et les touristes - montrant le potentiel de la ville pour organiser de tels événements.

L'investissement est accordé dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, un fonds de 300 millions de dollars créé dans le but de souligner le 150e anniversaire du Canada grâce à des investissements dans les espaces communautaires qui rassemblent les Canadiens. De ce montant, jusqu'à 12,8 millions de dollars sont investis dans les trois territoires du Canada.

Citations

«?Cet investissement est un projet de renforcement communautaire visant à marquer le 150e anniversaire du Canada. Et il n'existe pas de meilleure façon de souligner cet événement important que de rendre hommage à ces lieux qui nous rassemblent - les lieux qui nous permettent de garder la forme, de nous détendre et de tisser des liens avec des amis et des voisins. C'est ainsi que nous établissons les liens d'une compréhension et d'une amitié communes dans un pays où les gens viennent des quatre coins du monde. Les valeurs d'ouverture, de diversité et d'inclusion qui définissent tous les Canadiens sont façonnées dans nos espaces communautaires. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« Nous sommes fiers de voir ces deux projets communautaires essentiels mis en oeuvre ici dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces investissements permettent d'apporter des améliorations cruciales et importantes à l'infrastructure dans nos collectivités, en plus de nous aider à mieux répondre aux besoins et aux préoccupations des résidants et des visiteurs. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« L'élargissement du sentier McMahon du lac Frame a été rendu possible grâce au Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, ce qui profite à la fois aux résidants et aux visiteurs de Yellowknife. Le sentier est accessible toute l'année et il constitue un attrait précieux pour Yellowknife. »

- Mark Heyck, maire de Yellowknife

« Hay River a mené à terme de nombreux projets d'embellissement du centre-ville dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 du gouvernement du Canada. Une mosaïque d'images emblématiques locales soulignant le 150e anniversaire du Canada et mesurant 8' sur 12' a été créée avec la participation de plus de 500 résidants de tous âges. Nous avons aussi affiché dans notre ville 72 bannières colorées sur lesquelles figurent des photos locales et des images des Jeux d'hiver de l'Arctique, ajoutant de la couleur et un attrait dans le centre-ville. De concert avec le gouvernement fédéral, notre ville a pu mener des projets qui ont rendu fiers les gens de la collectivité, et ces projets l'ont aidée à devenir une destination attrayante pour les visiteurs. »

- Brad Mapes, maire de Hay River

Faits en bref

En plus de l'investissement de CanNor d'un montant de 150 000 $, la Ville de Yellowknife a offert 50 000 $ pour la rénovation du sentier. Le coût total du financement pour ce projet est de 200 000 $.

a offert 50 000 $ pour la rénovation du sentier. Le coût total du financement pour ce projet est de 200 000 $. La Ville de Hay River investit 120 000 $ de ses propres fonds en vue des améliorations, des rénovations et des ajouts récréatifs, en plus de bénéficier de l'investissement de CanNor de 300 000 $. Le coût total du financement pour ce projet est de 420 000 $.

Liens connexes

