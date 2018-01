Konica Minolta annonce un partenariat de quatre ans avec Hockey Canada







MISSISSAUGA, Ontario, 29 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de continuer l'expansion de sa marque dans la grande famille du hockey, Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce un partenariat de quatre ans avec Hockey Canada : elle en devient ainsi un fier commanditaire commercial.



Les deux organisations travailleront de concert pour soutenir le sport préféré des Canadiens et pour diriger, développer et promouvoir des expériences positives de hockey. Grâce à ce partenariat stratégique, Konica Minolta obtient les droits principaux de promotion dans la catégorie de l'équipement commercial.

« Le soutien de Konica Minolta pour des athlètes et des associations sportives de partout dans le monde ne date pas d'hier. Il est donc logique pour nous de collaborer avec l'organisation chapeautant toutes les activités de hockey amateur au Canada, a déclaré Chris Dewart, président-directeur général, Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Nous sommes fiers de nous associer à Hockey Canada pour bien des raisons, notamment les valeurs que nous partageons : l'honnêteté, l'intégrité, la détermination et la poursuite de l'excellence. »

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Konica Minolta aidera grandement au bon déroulement d'événements d'envergure mondiale organisés par Hockey Canada grâce à son équipement et son service de première classe, notamment le Championnat mondial de hockey junior 2019 qui aura lieu à Vancouver et Victoria. De plus, Konica Minolta jouera un rôle de soutien aux activités quotidiennes des bureaux de Hockey Canada à Calgary, Ottawa et Toronto.

« C'est avec plaisir que nous accueillons Konica Minolta dans notre équipe de fiers partenaires qui soutiennent le développement et la croissance de notre sport national, des petites équipes locales jusqu'aux équipes nationales, a affirmé Mike Ross, chef des affaires de l'organisation, Hockey Canada. Nous avons hâte d'entamer cette collaboration et de profiter, grâce à l'investissement de Konica Minolta dans nos programmes, des nouvelles ressources spécialisées dont nos événements et nos équipes ont besoin pour réussir. »

À propos de Hockey Canada

Membre de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), Hockey Canada chapeaute le hockey au pays, avec une affiliation de plus de 700 000 joueurs, entraîneurs et officiels par le biais de ses 13 divisions d'associations provinciales. Hockey Canada est un organisme sans but lucratif qui crée des programmes novateurs de développement du hockey pour ses membres et les met en oeuvre dans des collectivités partout au Canada. De plus, l'organisme fixe des règlements cohérents, offre divers autres services d'affiliation d'un océan à l'autre, gère de nombreux championnats et événements de hockey régionaux, nationaux et internationaux, et supervise les activités de toutes les équipes qui représentent le Canada lors de compétitions internationales. La mission de Hockey Canada est de « diriger, développer et promouvoir des expériences positives de hockey ». Pour en savoir plus, visitez le www.hockeycanada.ca ou suivez l'organisme sur Facebook et Twitter.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques, et qui optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie et de soutien de TI, ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue 10 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions par Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

