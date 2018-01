Avis aux médias - Conférence de presse du nouveau président de la FQM







QUÉBEC, le 29 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) invite les représentants des médias à une conférence de presse le jeudi 1er février à 13 h à l'Hôtel Delta de Québec où elle dévoilera la personne qui occupera la présidence pour les quatre prochaines années et la composition de son nouveau comité exécutif.

La ou le président profitera de l'occasion pour exposer les priorités politiques de la FQM pour l'année à venir.

Aide-mémoire

Quoi : Conférence de presse du nouveau président de la FQM Qui : La ou le président de la FQM Quand : 1er février 2018, 13 h



Où : Salle Garneau-Crémazie Hôtel Delta 690, boul. René-Lévesque Est Québec G1R 5A8

On voit loin pour notre monde

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s'est établie comme l'interlocuteur incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1000 municipalités et MRC membres.

