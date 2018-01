Mise à jour - Des produits non autorisés pour améliorer la performance sexuelle, saisis à Calgary, en Alberta, et à Woodbridge, en Ontario, peuvent présenter de graves risques pour la santé







OTTAWA, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Santé Canada avise les Canadiens que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les Canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Produits de santé non autorisés Produit et usage prévu Produit et usage prévu Produit et usage prévu Produit et usage prévu Pro Power 3500 Performance sexuelle Yohimbe indiqué sur l'étiquette Frank's Convenience 8074 Islington Ave. Woodbridge, ON Saisi du détaillant Rhino 7 Platinum 5000 Performance sexuelle Un produit ayant un emballage semblable a été précédemment saisi d'autres détaillants. Les tests indiquent qu'il contenait du sildénafil. Frank's Convenience 8074 Islington Ave. Woodbridge, ON Saisi du détaillant Ultimate 3500 Performance sexuelle Les tests indiquent qu'il contenait du thiodimethylsildenafil non déclaré. Adult Source Emplacements : #102, 2323-32 Avenue NE Calgary, AB 1540 16 Ave NW Calgary, AB 4310 17 Ave SE Calgary, AB 10210 Macleod Trail SE Calgary, AB Saisi par Santé Canada Pink Pussycat Performance sexuelle Les tests indiquent qu'il contenait de l'hydroxythiohomosildénafil non déclaré. Adult Source Emplacements : #102, 2323-32 Avenue NE Calgary, AB 1540 16 Ave NW Calgary, AB 4310 17 Ave SE Calgary, AB 10210 Macleod Trail SE Calgary, AB Saisi par Santé Canada Stamina 9 Performance sexuelle Les tests indiquent qu'il contenait de l'hydroxythiohomosildénafil non déclaré. Adult Source Emplacements : #102, 2323-32 Avenue NE Calgary, AB 1540 16 Ave NW Calgary, AB 4310 17 Ave SE Calgary, AB 10210 Macleod Trail SE Calgary, AB Saisi par Santé Canada Gold Lion Performance sexuelle Les tests indiquent qu'il contenait de l'hydroxythiohomosildénafil non déclaré. Adult Source Emplacements : #102, 2323-32 Avenue NE Calgary, AB 1540 16 Ave NW Calgary, AB 4310 17 Ave SE Calgary, AB 10210 Macleod Trail SE Calgary, AB Saisi par Santé Canada

Santé Canada tient une liste des produits de santé non autorisés qui peuvent poser de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

