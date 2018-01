Des factures plus élevées en raison du temps froid







MONTRÉAL, le 29 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Compte tenu des nombreuses journées froides de la fin décembre et du début janvier, les clients d'Hydro-Québec doivent s'attendre à une facture plus élevée pour ces deux mois. En effet, plus il fait froid à l'extérieur, plus il faut d'énergie pour chauffer les maisons : même si vous ne touchez pas à vos thermostats, votre facture sera plus élevée, car vous consommerez plus d'électricité pour maintenir la température souhaitée dans votre habitation.

En décembre seulement, les clients d'Hydro-Québec peuvent s'attendre à une hausse allant de 12 $ pour un appartement à 39 $ pour une maison moyenne. Évidemment, l'augmentation dépend du logement, notamment de la qualité de l'isolation, du nombre de personnes qui y résident ainsi que des habitudes de chacun.

Que faire pour réduire sa facture d'électricité ?

Il est important de savoir ce qui consomme le plus d'électricité afin d'agir efficacement. Le chauffage représente près de 55 % des coûts en hiver et l'eau chaude compte pour 20 %. C'est donc à ces deux éléments qu'il faut accorder une attention particulière. Voici quelques conseils pour économiser et faire face à l'hiver :

Baisser de un ou deux degrés la température durant la nuit et dans les pièces non-utilisées.

Réduire les infiltrations d'air froid en mettant des plastiques autour des fenêtres si vous détectez des courants d'air.

Limiter la consommation d'eau chaude en prenant des douches plus courtes et en lavant les vêtements à l'eau froide.

Comment mieux planifier le paiement de son compte d'électricité ?

Hydro-Québec propose différentes solutions qui permettent de mieux planifier et gérer la facture d'électricité :

