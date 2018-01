La FCEI salue les progrès réalisés lors de la dernière ronde de négociations de L'ALENA







MONTRÉAL, le 29 janv. 2018 /CNW/ - La FCEI est encouragée par l'optimisme qui ressort de la dernière ronde de négociations de l'ALENA, qui s'est conclue aujourd'hui à Montréal.

Accompagnée de ses homologues américain et mexicain, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé en conférence de presse la conclusion d'un nouveau chapitre sur les mesures anti-corruption et a affirmé que des progrès importants ont été réalisés dans les chapitres des télécommunications et du commerce électronique. Les 7e et 8e rondes de négociations sont prévues en février et en mars, respectivement à Mexico et Washington.

« Même s'il est clair que les parties ont encore d'importantes questions à régler, c'est encouragent de voir que des développements positifs ont été réalisés au cours de la dernière semaine », affirme Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale à la FCEI. « Nous sommes particulièrement contents de savoir que les négociations pour moderniser l'ALENA vont se poursuivre. »

Les petites et moyennes entreprises canadiennes sont parties prenantes de cet accord trilatéral, qui permet de faciliter des échanges commerciaux de mille milliards de dollars entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Des données d'Industrie Canada démontrent que plus de 90 % des firmes canadiennes qui exportent des produits sont des petites entreprises.

« Nous saluons les efforts du gouvernement canadien, qui tente de trouver des solutions à des enjeux complexes et qui continue de promouvoir l'importance de l'ALENA pour les trois pays », a conclu Mme Hébert.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de petites et moyennes entreprises du Canada, comptant 109?000 membres dans tous les secteurs et toutes les régions. Visitez le fcei.ca pour plus d'informations.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

