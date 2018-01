16 ambassadeurs honorés pour leur contribution au rayonnement international de la région de Québec







QUÉBEC, le 29 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs qui s'est tenue à Entourage sur-le-lac Resort, le 26 janvier dernier, le Cercle des ambassadeurs de Québec a rendu hommage à 16 personnalités qui, parallèlement à leurs activités professionnelles traditionnelles, ont contribué au rayonnement de la région de Québec en organisant un congrès international. Ces événements ont généré 20 M$ de retombées économiques en 2017.

Ambassadeur de l'année

Cette nomination vise à reconnaître l'effort exceptionnel d'un membre ambassadeur qui, au fil des ans, par son implication, sa persévérance et sa ténacité, a contribué de façon remarquable à mettre la région de Québec en valeur en tant que destination d'affaires.

M. Louis-Philippe Boulet a reçu le titre d'ambassadeur de l'année 2017. Il est pneumologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec et professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval.

Il a organisé plusieurs congrès, conférences et symposiums à travers le monde, dont à Québec en 2017, la 2e Biennale de l'Espace francophone de pneumologie (800 participants), la World Asthma Conference tenue en 2012 (1 000 participants) et le Congrès Québec-France en santé respiratoire en 2008 (600 participants).

Événement de l'année

Cet honneur souligne le travail extraordinaire d'un membre ambassadeur qui est responsable de la tenue de l'événement américain ou international ayant généré le plus de retombées économiques dans la région de Québec au cours de l'année.

M. Angel Ruiz et Mme Irène Abi-Zeid du Département Opérations systèmes de décision de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et M. Bernard Gendron de l'Université de Montréal se sont vu décerner le prix Événement de l'année 2017 pour le 21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies. Cet événement a attiré 1 528 participants au Centre des congrès de Québec en juillet 2017 et a généré des retombées économiques de l'ordre de 5,4 M$ dans la région.



Lauréats - Catégorie Événements tenus en 2017

MARIA IZQUIERDO

Congrès annuel et assemblée générale de la Fédération internationale d'escalade

Mars, Hôtel Delta Québec

MOHAMMED BENYAGOUB

Symposium franco-canadien sur les antimicrobiens naturels

Juin, Château Frontenac

CARLOS SILVA

12th International Conference on Optical Probes of Organic and Hybrid Semiconductors

Juin, Hôtel Le Concorde

JEAN-PIERRE DESPRÉS

6th ICCR Congress on Chronic Societal Cardiometabolic Diseases

Mai, Hôtel Le Concorde

ZHAN SU

The Development of SMEs and entrepreneurship in the new context of globalization

Mai, Université Laval

PIERRE MURRAY

SIGNIS World Congress/Catholic Media Conference

Juin, Université Laval

PETER VANROLLEGHEM

12th IWA Specialized Conference on Instrumentation, Control and Automation

Juin, Centre des congrès de Québec

MICHÈLE AUGER

20th Meeting of the International Society of Magnetic Resonance

Juillet, Centre des congrès de Québec

ANGEL RUIZ, IRÈNE ABI-ZEID ET BERNARD GENDRON

21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies

Juillet, Centre des congrès de Québec

NORMAND LABERGE

5th International Preventing Overdiagnosis Conference

Août, Centre des congrès de Québec

GEORGES BEAUDOIN

14th SGA Biennial Meeting

Août, Centre des congrès de Québec

SIMON DUCHESNE

20th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention

Septembre, Centre des congrès de Québec

FERNAND GERVAIS

5th International Congress of the International Society for Cultural-historical Activity Research

Septembre, Centre des congrès de Québec

YVES DESJARDINS

8th International Conference on Polyphenols and Health

Octobre, Centre des congrès de Québec

MOHAMED A. MADÈNE

3e Congrès international sur l'immigration, l'intégration et l'inclusion (C4i)

Octobre, Université Laval

LOUIS-PHILIPPE BOULET

2e Biennale de l'Espace francophone de pneumologie

Octobre, Centre des congrès de Québec

Cercle des ambassadeurs de Québec

Crée en 1995, le Cercle des ambassadeurs est une initiative conjointe de Québec Destination affaires, de la Société du Centre des congrès de Québec, de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et de Québec International. Il vise à stimuler le tourisme d'affaires dans la région de Québec en facilitant la tenue de congrès et de réunions d'affaires d'envergure nord-américaine ou internationale. cercledesambassadeurs.com

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Communiqué envoyé le 29 janvier 2018 à 12:59 et diffusé par :