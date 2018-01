Placements Franklin Templeton Canada sonnera la cloche de l'ouverture de la Bourse de Toronto aujourd'hui pour annoncer l'inscription de trois nouveaux FNB Franklin LibertyShares(MC)







TORONTO, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Placements Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'inscription de deux FNB à bêta intelligent, le FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT (FLGD) et le FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT (FLEM), de même que du FNB géré activement, le FNB équilibré de base Franklin Liberty (FLBA). Pour marquer l'expansion de la plateforme de FNB Franklin LibertyShares, les employés de Franklin Templeton feront sonner la cloche d'ouverture de la Bourse de Toronto (TSX), lorsque les FNB seront inscrits.

« En élargissant notre plateforme de FNB, nous offrons maintenant aux conseillers et aux investisseurs des FNB à bêta intelligent investissant dans des titres mondiaux des marchés émergents et donnant droit à des dividendes, ainsi qu'une gamme d'options visant à diversifier un portefeuille axé sur les titres canadiens », a indiqué Duane Green, président et chef de la direction de Placements Franklin Templeton Canada. « Nous ajoutons également un FNB Actif à notre gamme axée sur des titres nord-américains et à revenu fixe, afin d'offrir aux investisseurs canadiens un accès aux secteurs sous représentés au Canada, comme les soins de santé, les produits industriels et les technologies de l'information. »

Patrick O'Connor, chef des FNB mondiaux, Placements Franklin Templeton a déclaré :« L'ajout de ces FNB à notre plateforme de FNB mondiaux montre notre détermination à élaborer des offres de premier ordre qui peuvent servir de composante de base dans un portefeuille diversifié. Tandis que nous élargissions notre plateforme de FNB mondiaux, nous avons travaillé à offrir une variété d'options aux conseillers et aux investisseurs du Canada, un marché clé pour nos activités de FNB mondiaux. »

FNB à bêta intelligent Franklin LibertyQT

FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT (FLGD) - cherche à reproduire le rendement de l'indice LibertyQ Dividende mondial, avant déduction des frais. À l'aide d'un processus en deux étapes visant à affiner la sélection de titres donnant droit à un dividende, le fonds investit dans des sociétés offrant des attributs de qualité supérieure et qui cherchent à maintenir ou accroître leur dividende. La répartition par secteur est guidée par l'indice MSCI Monde Tous pays, hors FPI. Pour assurer la diversification et atténuer la volatilité, chaque titre du FNB est plafonné à deux pour cent.

FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT (FLEM) - cherche à reproduire le rendement de l'indice LibertyQ Marchés émergents, avant déduction des frais. À l'aide d'une approche multifactorielle, fortement axée sur la qualité, le fonds offre une exposition à des titres des marchés émergents de grande qualité et une volatilité réduite. Ce FNB cherche à atteindre des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux de l'indice MSCI Marchés émergents, moyennant un risque moins élevé.

Ces fonds complètent les FNB à bêta intelligent actuels de la société : le FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT (FLUS) et le FINB d'actions internationales Franklin LibertyQT (FLDM).

Les FNB à bêta intelligent Franklin LibertyQT sont conçus selon des indices respectifs qui s'appuient sur une analyse à la fois fondamentale et quantitative. Le FLEM, le FLUS et le FLDM cherchent à reproduire un indice systématique fondé sur des règles qui appliquent une pondération axée sur quatre facteurs personnalisés : la qualité (50 pour cent), la valeur (30 pour cent), le dynamisme (10 pour cent) et la faible volatilité (10 pour cent). Le FLGD utilise une superposition de facteurs de qualité afin d'obtenir une gestion additionnelle des risques et un potentiel d'appréciation du capital. Les FNB à bêta intelligent sont gérés par Dina Ting, chef, Gestion de portefeuille, Indices mondiaux et gestionnaire de portefeuille principale, FNB mondiaux, qui travaille à San Mateo, en Californie.

FNB gérés activement Franklin Liberty

FNB équilibré de base Franklin Liberty (FLBA) - cherche à offrir un équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et le revenu actuel en investissant directement dans des actions nord-américaines et des titres à revenu fixe. La composante action est sélectionnée au moyen d'un modèle exclusif fondé sur des règles et conçu selon les données historiques et projetées des marchés boursiers afin de cibler des titres de sociétés présentant des niveaux attrayants en ce qui concerne la qualité, la valeur, la faible volatilité et le dynamisme. La composante à revenu fixe investit dans une gamme de titres de créance, y compris toutes les variétés de titres à revenu fixe et à taux variable, les obligations d'État et de sociétés, les obligations hypothécaires et les obligations adossées à d'autres titres. La répartition dans les actions et les titres à revenu fixe est équilibrée selon la perspective des évaluations du marché du gestionnaire de portefeuille.

Les FNB Franklin Liberty activement gérés mettent à profit le savoir-faire spécialisé des équipes de placement de Franklin Templeton. Le FNB équilibré de base Franklin Liberty sera géré conjointement par les spécialistes des actions et des titres à revenu fixe de Gestion de placements Franklin Bissett, à Calgary, qui gèrent actuellement le FNB d'actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty (FLRM) et le FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty (FLCI).

Placements Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Société de Placements Franklin Templeton au Canada) est une filiale canadienne de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton, qui fournit des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions personnalisées. La société compte plus de 650 professionnels en placement qui sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. La société a son siège social en Californie et compte des bureaux dans plus de 30 pays et 70 ans d'expérience en placement. Au 31 décembre 2018, son actif géré s'élevait à environ 753 G$ US, soit 947 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Placements Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et frais des FNB réduisent le rendement. Le rendement d'un FNB peut sensiblement s'écarter du rendement d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

