La Fondation Sobey pour les arts annonce de nouveaux investissements dans le Prix Sobey pour les arts du Canada







STELLARTON, NS, le 29 janv. 2018 /CNW/ - La Fondation Sobey pour les arts est ravie d'annoncer de grandes améliorations apportées à la structure du Prix Sobey pour les arts, le Prix le plus prestigieux remis annuellement au Canada pour l'art contemporain. Une donation importante de la Donald R. Sobey Foundation et un réinvestissement de la Fondation Sobey pour les arts doteront des fonds ciblés directement au profit de jeunes artistes canadiens par l'entremise du Prix.





Les modifications suivantes entrent en vigueur en 2018 :

La valeur de la bourse pour le premier prix annuel doublera, passant de 50 000 $ à 100 000 $.

Les bourses attribuées aux quatre artistes finalistes augmenteront de 10 000 $ à 25 000 $.

Les vingt artistes figurant sur la liste préliminaire recevront désormais une bourse d'une valeur de 2 000 $ annuellement, soit le double du montant décerné par le passé

« Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, nous acceptons avec grand plaisir ce don de la Donald R. Sobey Foundation au profit de tous les artistes qui tirent parti de notre programme annuel. Cet appui aidera à élargir un réinvestissement par notre Fondation pour les arts et nous permettra d'injecter davantage d'argent directement dans les carrières d'artistes canadiens. Nous espérons être en mesure de créer des possibilités internationales plus importantes et plus concrètes pour tous nos artistes figurant sur la liste préliminaire », a déclaré Rob Sobey, président du conseil de la Fondation Sobey pour les arts.

Trois résidences internationales entièrement dotées seront créées pour des artistes dont les noms figurent parmi ceux de la liste préliminaire annuelle du jury. La Fondation Sobey pour les arts a le très grand plaisir d'annoncer que Fogo Island Arts sera le premier partenaire dans le cadre de ce programme, où l'un des 25 artistes, dont le nom figure sur la liste préliminaire des lauréats éventuels du Prix Sobey pour les arts, se verra attribuer une résidence sur l'île Fogo , à Terre-Neuve, dans le cadre du programme de résidence internationale de Fogo Island Arts.

« La résidence offrira à certains des artistes contemporains les plus brillants du Canada l'occasion de peaufiner leurs réflexions et leur pratique artistique dans le milieu incomparable de l'île Fogo », a déclaré Nicolaus Schafthausen, directeur stratégique de Fogo Island Arts. « La Fondation Sobey pour les arts et Fogo Island Arts partagent l'objectif commun d'élargir les horizons pour de jeunes artistes et, de surcroît, de stimuler nos collectivités et d'y investir », a-t-il ajouté.

En plus de la résidence de l'île Fogo , deux résidences internationales supplémentaires seront ajoutées au programme que conçoit le Musée des beaux-arts du Canada dans le cadre du mandat d'élargir les débouchés et l'exposition des artistes canadiens à l'échelle internationale.

« Je crois fermement qu'un programme de résidence offre de magnifiques occasions aux artistes établis du Canada d'affiner leur pratique, de participer à des échanges et à des dialogues avec diverses collectivités artistiques, ce qui leur donne accès à des penseurs critiques, à des collègues et à diverses expertises techniques et ressources », a déclaré Josée Drouin-Brisebois, conservatrice principale de l'art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada et présidente du jury pour le Prix Sobey pour les arts. « Nous sommes impatients de publier des détails concernant les résidences supplémentaires, et ce, lors de l'annonce de la liste préliminaire de 2018 », a-t-elle ajouté.

Les mises en candidature pour le Prix Sobey pour les arts de 2018 peuvent se faire dès le 30 janvier 2018. De plus amples renseignements peuvent être consultés à l'adresse suivante : www.beaux-arts.ca/sobey

AU SUJET DU PRIX SOBEY POUR LES ARTS

Le Prix Sobey pour les arts est la plus importante distinction consacrée aux artistes canadiens de 40 ans et moins. Remis chaque année, il récompense quelques-uns des jeunes artistes les plus talentueux de notre pays. Depuis son lancement en 2001, le Prix Sobey pour les arts a eu une influence indéniable sur la carrière de jeunes artistes contemporains au Canada. Depuis 2015, l'organisation et l'administration du Prix ont été transférées au Musée des beaux-arts du Canada.

