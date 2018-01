Stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant - Justine Lalande, de la région de Québec, effectue un stage prestigieux à l'Assemblée nationale







QUÉBEC, le 29 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Originaire de Québec, Justine Lalande est l'une des cinq stagiaires de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant de la cohorte 2017-2018. En plus d'obtenir une bourse de 21 000 $, elle est plongée pendant un an au coeur de la vie parlementaire à l'Assemblée nationale.

Commencé en septembre 2017, le stage de Justine consiste à :

appuyer un député du gouvernement et un député de l'opposition avec qui elle est jumelée en alternance;

participer à une mission exploratoire au Royaume-Uni, à analyser différents systèmes parlementaires et à rencontrer divers acteurs de la vie politique;

rédiger un essai sur un sujet lié à la démocratie.

Le stage, selon Justine, « représente une chance unique de vivre au rythme effréné du Parlement, de travailler de près avec des parlementaires et de contribuer concrètement au travail colossal qui est réalisé quotidiennement. Être jumelée avec les membres du gouvernement et de l'opposition me permet de comprendre pleinement comment se joue la joute politique, et ce, de chaque côté de la Chambre », a-t-elle précisé.

Justine partage cette expérience peu commune avec quatre stagiaires : Vincent Boulay de Saint-Jean-Baptiste, Philippe Brassard de Brossard, Maxime Huot-Couture de Québec et Isabelle Bélanger de l'Ouest-de-l'Île de Montréal.

Appel de candidatures 2018-2019

Un appel de candidatures est en cours en vue de sélectionner les cinq personnes qui auront la chance de vivre une expérience similaire dès l'automne 2018. La Fondation recherche des étudiants ou jeunes diplômés, qui se démarquent par la qualité de leur dossier scolaire, leur intérêt envers les institutions démocratiques et leur engagement dans la communauté.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature d'ici le 15 février 2018. L'information sur le stage et les critères d'admissibilité se trouvent à fondationbonenfant.qc.ca ou sur la page facebook.com/FJCBstages.

