Déclaration commune de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique et de l'Association canadienne du médicament générique







TORONTO, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Au nom des régimes d'assurance médicaments participants des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral, l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et l'Association canadienne du médicament générique (ACMG) ont élaboré conjointement une nouvelle initiative quinquennale qui permettra à tous les Canadiens qui ont recours à des médicaments génériques d'ordonnance et qui sont couverts par un régimes d'assurance médicaments public ou privé participants de réaliser des économies considérables.

Au 1er avril 2018, le prix de près de 70 des médicaments les plus fréquemment prescrits au Canada sera réduit de 25 % à 40 %, entraînant ainsi un rabais pouvant atteindre 90 % par rapport au prix des médicaments de marque équivalents. Parmi ces médicaments, on retrouve ceux que consomment des millions de Canadiens pour traiter l'hypertension, l'hypercholestérolémie et la dépression.

Plus de 70 % des ordonnances remboursées en vertu des régimes publics d'assurance médicaments canadiens sont des médicaments génériques. Cette nouvelle initiative permettra aux patients d'économiser et viendra accroître la pérennité des régimes d'assurance médicaments, mais elle entraînera aussi une uniformisation des prix dans l'ensemble du pays en plus d'étendre l'accès aux nouveaux médicaments offerts en vertu des régimes d'assurance médicaments au Canada.

Les efforts conjoints précédents de l'APP et l'ACMG ont permis aux régimes d'assurance médicaments participants d'économiser au-delà de 1 milliard de dollars au cours des cinq dernières années, et ils généreront à l'avenir 250 millions de dollars d'économies annuelles. La présente initiative repose sur cette base et on estime qu'on économisera 385 millions de dollars de plus dès la première année et jusqu'à 3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, en combinant les baisses de prix et le lancement de nouveaux médicaments génériques. Les économies que réaliseront les patients et les employeurs dans le cadre de régimes d'assurance privés devraient égaler ou surpasser les économies réalisées par les gouvernements canadiens.

Un élément clé de cette initiative repose sur l'engagement des régimes d'assurance médicaments participants à ne pas procéder à des appels d'offres pour une période de cinq ans. Les médicaments génériques couverts par cette initiative sont offerts par plusieurs fabricants, ce qui contribue à assurer un approvisionnement stable pour les patients canadiens. La stabilité et la prévisibilité des prix aideront également à assurer que les fabricants de médicaments génériques poursuivent leurs investissements afin de mettre en marché de nouveaux médicaments génériques plus abordables sur le marché canadien au cours des prochaines années.

Tous les médicaments, qu'ils soient de marque ou génériques, sont soumis à l'examen de Santé Canada qui en autorise la vente avant de pouvoir être prescrit. Les médicaments génériques contiennent les mêmes ingrédients actifs et agissent sur le corps de la même façon que leur version de marque de référence.

D'après le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, les prix des médicaments génériques au Canada ont diminué en moyenne de 48 % entre 2010 et 2015. Cette diminution a surpassé la baisse des prix des médicaments génériques dans d'autres pays. Grâce aux efforts précédents de l'APP et de l'ACMG, cette initiative continuera d'améliorer la position du Canada en ce qui a trait aux prix des médicaments génériques à l'échelle internationale.

La liste des médicaments génériques qui bénéficieront de nouvelles baisses de prix à compter du 1er avril 2018 sera publiée sur la Liste des médicaments de la Saskatchewan que l'on peut trouver sur le site Web: http://formulary.drugplan.ehealthsask.ca/PanCanadian.aspx

L'Alliance pancanadienne pharmaceutique regroupe les régimes d'assurance médicaments des provinces, des territoires et du fédéral afin de négocier les prix des médicaments couverts par les régimes publics. L'Association canadienne du médicament générique représente les fabricants qui produisent des médicaments génériques d'ordonnance.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2018 à 12:30 et diffusé par :