Remise de décorations d'ancienneté de la GRC à 41 employés exemplaires







LONDON, ON, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Le jeudi 25 janvier 2018, des membres réguliers, des membres civils et des employés de la fonction publique de la Division O de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont été récompensés pour leurs années de service dévoué et d'engagement soutenu envers la population canadienne.

Les récipiendaires de la décoration d'ancienneté sont des hommes et des femmes qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel dans l'exécution de leurs tâches. Leurs actions sont tout à leur honneur et sont fidèles aux plus grandes traditions de la Gendarmerie royale du Canada.

La décoration vise à souligner toutes ces occasions où le récipiendaire a fait preuve de courage, de ténacité, de patience et de jugement, et à rendre hommage à toutes les actions qui constituent une longue carrière de service exemplaire et de bonne conduite.

Outre les décorations d'ancienneté, trois autres distinctions ont été remises :

L'ancien gendarme J.W. Robert Lacombe a reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles.

Le surintendant Harvey Seddon (retraité) a reçu la Médaille du service méritoire.

L'inspecteur Peter Koersvelt a officiellement été reçu officier breveté et a reçu un certificat en parchemin, rédigé et signé par Sa Majesté la reine Elizabeth.

Faits en bref



Créée par le roi George V en 1934, la médaille d'ancienneté de la GRC est décernée aux membres réguliers d'une réputation irréprochable qui comptent un nombre d'années de service donné.

La médaille d'ancienneté de la GRC est la distinction la plus ancienne dans le système honorifique canadien et la première médaille créée spécialement pour le service au Canada .

. La première cérémonie de remise de médailles d'ancienneté a eu lieu à Ottawa en mars 1935, au Manège militaire de la Place Cartier.

en mars 1935, au Manège militaire de la Place Cartier. En 1981, le programme a été élargi pour qu'une décoration puisse être décernée aux membres civils et a été élargi encore en 2002 pour englober les employés de la fonction publique.

Les membres réguliers, les membres civils et les employés de la fonction publique qui comptent 20, 25, 30, 35, 40 et 45 années de service sont honorés pour leurs longs états de service.

Twitter : @GRCONT

Facebook : www.facebook.com/grc.ontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 29 janvier 2018 à 11:38 et diffusé par :