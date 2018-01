Espace pour la vie présente la Fête des semences organisée par Alternatives au Jardin botanique de Montréal







MONTRÉAL, le 29 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Du 9 au 11 février 2018, Espace pour la vie présente la Fête des semences au Jardin botanique de Montréal. Organisé par Alternatives, ce principal événement d'agriculture urbaine à Montréal donne le coup d'envoi de la saison de jardinage.

Chaque année, c'est le rendez-vous des jardiniers professionnels et amateurs. Ils s'y rencontrent pour échanger et partager leurs semences, s'en procurer de nouvelles, acheter du matériel de jardinage et participer à des conférences et des ateliers éducatifs offerts gratuitement.

Bien sûr, le grand public est invité à prendre part à cet événement pour rencontrer des producteurs de semences biologiques et découvrir la richesse et la variété de notre patrimoine végétal.

Les festivités commenceront le vendredi 9 février à midi et se dérouleront tout au long de la fin de semaine.

Quand Vendredi 9 février, de 12 h à 17 h

Samedi 10 février, de 9 h à 17 h

Dimanche 11 février, de 9 h à 17 h



Où Complexe d'accueil du Jardin botanique de Montréal, situé au 4101, rue Sherbrooke Est,

Stationnement payant

Métro Pie IX



Activités Kiosques de vendeurs locaux de semences biologiques, de livres de référence, de fertilisants biologiques et d'accessoires de jardinage

Conférences et ateliers gratuits sur l'agriculture urbaine

Grands échanges de semences

Samedi et dimanche à 15 h



Animation par Lyne Bellemare, coordonnatrice du volet francophone des Semences du patrimoine Canada

Pour plus d'information sur l'événement et une description des participants :

http://calendrier.espacepourlavie.ca/la-fete-des-semences

Événement Facebook

Autres partenaires :

Les Jardins de l'Écoumène, Earth Alive, Champignons Maison, Semences du Portage, Les Amis du Jardin botanique

À propos

Alternatives est une organisation de solidarité qui oeuvre pour la justice et l'équité au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Depuis 2003, le projet Nourrir la citoyenneté d'Alternatives explore de nouvelles façons d'interagir avec le cadre bâti, l'environnement urbain et le cycle alimentaire afin de rendre la ville plus verte et les communautés plus en santé. Le projet Nourrir la citoyenneté encourage ainsi la participation citoyenne dans la création de nouveaux espaces verts, comestibles et communautaires.

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles créent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

