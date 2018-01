TekSavvy lance le service Internet à très haute vitesse GigaSpeed au Québec







CHATHAM, ON, le 29 janv. 2018 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle offrait désormais son service Internet à très haute vitesse GigaSpeed aux clients résidentiels de certains marchés sélectionnés à travers le Québec. Elle devient ainsi le premier fournisseur canadien indépendant à proposer des vitesses de téléchargement époustouflantes allant jusqu'à 940 Mbit/s.

« Nous sommes vraiment emballés de pouvoir offrir aux clients du Québec les services qu'ils exigent, a déclaré Marc Gaudrault, chef de la direction de TekSavvy, depuis son bureau de Chatham, en Ontario. Nous espérons que TekSavvy pourra faire d'autres annonces autour des offres de services à plus haute vitesse à ses clients à travers le Canada au cours des prochains mois. Nous savons que c'est ce que nos clients veulent, et nous savons qu'ils veulent un prix raisonnable. Nous sommes déterminés à faire de notre mieux pour que cela devienne une réalité. »

Le service à très haute vitesse GigaSpeed de TekSavvy est maintenant offert à partir de 139,95 $ par mois, coût du modem en sus, offrant des vitesses allant jusqu'à 940 Mbit/s en téléchargement et 50 Mbit/s en téléversement. Les clients du Québec qui souhaiteraient mettre à niveau leur service ou passer à TekSavvy peuvent aller sur le site teksavvy.com ou appeler le 1 877 779-1575 pour savoir si le service est accessible à leur adresse et pour le commander dès aujourd'hui.

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis 20 ans et a reçu de nombreux prix pour la qualité de son expérience et pour son engagement à se battre pour les droits à l'accès à Internet des clients, et à défendre ces droits. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 250 000 clients d'un océan à l'autre.

