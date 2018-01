Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 830 000 $ pour la réalisation de huit projets dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue en 2017-2018







ROUYN-NORANDA, QC, le 29 janv. 2018 /CNW Telbec/ - En soutien à la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, le gouvernement du Québec annonce qu'une aide financière de plus de 1,5 million de dollars sera accordée et répartie de façon à appuyer huit projets soumis dans le cadre du nouveau programme Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). De cette somme, plus de 830 000 $ devraient être engagés pour l'année financière 2017-2018.

C'est le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord?du?Québec, M. Luc Blanchette, qui a dévoilé aujourd'hui, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, la liste des projets sélectionnés (voir l'annexe au communiqué). Pour l'occasion, il était accompagné du député d'Abitibi?Est, adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Guy Bourgeois, et de la présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda et membre du comité régional de sélection des projets, Mme Diane Dallaire.

Ces projets répondent aux priorités établies pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, lesquelles se trouvent également au coeur de la nouvelle stratégie, à savoir :

Favoriser et soutenir la desserte en Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire sur l'ensemble du territoire de la région Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation, d'apprentissage et de perfectionnement en continu Renforcer l'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue pour favoriser l'établissement et la rétention de nouveaux arrivants Favoriser une cohabitation harmonieuse et un dialogue social inclusif avec les Premières Nations Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d'avenir au sein de l'économie régionale Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé, le bien-être de la population

Citations :

« Le gouvernement du Québec a mis à la disposition des municipalités les outils nécessaires pour qu'elles puissent assurer pleinement leur autonomie. Par l'entremise du FARR, des projets structurants pour la communauté pourront être mis de l'avant, et ce, en accord avec les priorités que les acteurs et élus régionaux ont ciblées. Priorités qui sont au coeur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Cette stratégie mise sur une nouvelle gouvernance de proximité et sur la décentralisation des pouvoirs. C'est maintenant aux régions de décider : les régions aux commandes! »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je tiens à féliciter les organismes pour leur travail de concertation. Des projets de qualité et mobilisateurs ont été présentés au comité régional de sélection. Ces initiatives contribueront grandement au rayonnement de l'Abitibi-Témiscamingue dans une perspective de développement durable, et j'en suis fier! »

M. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Ce sont les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue qui bénéficieront directement des retombées positives des projets qui seront réalisés grâce au Fonds d'appui au rayonnement des régions. Tout en répondant aux besoins et aux réalités propres à la collectivité, ces initiatives permettront de dynamiser notre territoire. »

M. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est, adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

« Je suis heureuse de constater le dynamisme de nos acteurs socio-économiques qui s'activent autour de projets ambitieux pour notre région. La contribution du gouvernement du Québec pour soutenir nos priorités régionales porte aujourd'hui ses premiers fruits et nous ne pouvons que nous en réjouir. Les gouvernements de proximité que sont les municipalités jouent dorénavant un rôle déterminant lorsqu'il est question de développement régional et l'annonce d'aujourd'hui incarne cette réalité. »

Mme Diane Dallaire, présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda et membre du comité régional de sélection des projets

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés, l'objectif étant d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Le FARR est un programme qui, à terme, sera doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars par année. L'enveloppe du programme est la suivante : 30 millions de dollars en 2017-2018, 45 millions de dollars en 2018-2019, 60 millions de dollars en 2019-2020, 75 millions de dollars en 2020- 2021 et 100 millions de dollars annuellement à compter de 2021-2022.

100 millions de dollars annuellement à compter de 2021-2022. Dans chacune des régions administratives, les MRC et le ministre responsable de la région, avec le soutien de la conférence administrative régionale, ont été appelés à mener une démarche de réflexion et de concertation.

Le comité directeur du FARR de la région de l'Abitibi-Témiscamingue est composé de M. Luc Blanchette , député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi?Témiscamingue et du Nord-du-Québec, de M. Éric Laliberté, représentant de la société civile de la MRC d'Abitibi, de M. Denis Bédard, représentant de la société civile de la MRC d'Abitibi-Ouest, de M. Steve Éthier, représentant de la société civile de la Ville de Rouyn-Noranda , de M me Nycole Rivest , représentante de la société civile de la MRC de Témiscamingue, de M me Aline Sauvageau , représentante de la société civile de la MRC de La Vallée-de-l'Or, de M. Sébastien D'Astous, préfet de la MRC d'Abitibi, de M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, de M me Diane Dallaire , mairesse de Rouyn-Noranda , de M me Claire Bolduc , préfète de la MRC de Témiscamingue, et de M. Pierre Corbeil , préfet de la MRC de La Vallée-de-l'Or.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Huit projets retenus pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue Premier de deux appels de projets 2017-2018 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 240 000 $ Rapprochement des peuples Par : Tourisme Abitibi-Témiscamingue Poursuite des travaux menés dans le cadre de la démarche CULTURAT qui vise à faire connaître la culture anichinabée et à rapprocher les communautés autochtones et non autochtones de la région. Le projet comporte les volets suivants : concertation, communication, développement et éducation. 2017 à 2020 446 523 $ Programmation de recherche sur l'hydrogéologie des eskers Par : l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) Mise en place d'une programmation de recherche dans le cadre de la création d'une chaire de recherche en hydrogéologie appliquée sous l'égide du Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES) de l'UQAT basé sur le campus d'Amos. Le projet vise à accroître les connaissances sur les eaux souterraines tout en formant des chercheurs et de la main-d'oeuvre. Il s'agit aussi de combler une lacune et de se positionner comme leader mondial dans le domaine de l'hydrogéologie des eskers et de la gestion des eaux souterraines. 2017 à 2020 130 979 $ Renouvellement des consoles de radiocommunication Par : le Centre d'appels d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue Le projet consiste à moderniser des équipements afin d'assurer la qualité, la stabilité et l'efficacité des radiocommunications entourant les appels 9-1-1. Ces équipements de dernière génération seront dorénavant connectés par réseau informatique, ce qui permettra plus de souplesse et des possibilités de croissance pour l'organisme. Cette mise à niveau technologique est nécessaire pour assurer la sécurité de la population de la région. 2017-2018 534 089 $ Rénovation de 26 bibliothèques Par : le Réseau BIBLIO (Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec) Ce projet s'articule autour d'une demande commune regroupant plusieurs projets de rénovation de bibliothèques. Il rassemble 26 interventions de mise à niveau et de rénovation de bibliothèques dans autant de municipalités réparties dans les cinq MRC de la région. Ces interventions visent à faire de ces bibliothèques des lieux d'information et de recherche invitants ainsi que des espaces d'appropriation et d'usage technologiques. 2017 à 2020 36 341 $ Chasse aux dépotoirs sauvages Par : le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) Le projet vise à nettoyer collectivement au moins trois importants sites de la région catalogués comme dépotoirs sauvages. Pour restaurer ces sites dégradés, on a prévu de planter des arbres. Par ces activités collectives et les outils de communication qui seront produits, le CREAT souhaite enrayer les mauvaises pratiques. À cet effet, le projet comprendra aussi une vaste campagne de sensibilisation sur la problématique des déchets en milieu naturel. 2017 à 2020 26 950 $ Réseau large bande Internet à très haute vitesse Par : Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) Le projet consiste à mettre à jour l'étude effectuée lors de la réalisation du projet de déploiement de tours que le GIRAT avait déposé dans le cadre du programme Canada branché 2015 afin d'améliorer la desserte de la téléphonie cellulaire et d'Internet en Abitibi-Témiscamingue. Cette mise à jour permettra d'obtenir les données nécessaires pour éclairer la prise de décision et répondre à un prochain appel de projets lancé par l'un ou l'autre des paliers de gouvernement. 2017 à 2019 40 000 $ Doter la région de règles d'exploitation commerciale et industrielle de l'eau Par : la Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-Témiscaminque (SESAT) Le projet vise à doter la région d'un cadre de gouvernance de la mise en valeur de l'eau dans le but de trouver un équilibre entre ce qui est présentement autorisé par la législation et les valeurs régionales. 2017 à 2020 50 000 $ Le virage numérique du Petit Théâtre du Vieux Noranda Par : Petit Théâtre du Vieux Noranda Par la conversion au numérique, l'organisme vise à se brancher au réseau large bande, à embaucher une personne qualifiée en art numérique et en techniques de scène, à acquérir de l'équipement spécialisé et à assurer la réalisation de diverses activités en lien avec le développement de l'art numérique. Ce projet se veut aussi la suite logique du projet Scènes ouvertes porté par la Société des arts technologiques qui a comme objectif la mise en réseau numérique de plus de vingt lieux de diffusion au Québec. Il permettra au Petit Théâtre du Vieux Noranda de se positionner en tant que pionnier et ambassadeur de la culture numérique en Abitibi-Témiscamingue. 2017 à 2020

