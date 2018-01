WestJet ira à Paris et à Londres de Halifax







Tarifs de lancement aller simple de Halifax à Paris ou Londres pour seulement 199 $ tout compris

CALGARY, le 29 janv. 2018 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui que de nouveau la compagnie va offrir une liaison aérienne du Canada atlantique vers des destinations mondiales en offrant des vols quotidiens directs entre l'aéroport international Standfield d'Halifax (YHZ) et l'aéroport Charles de Gaulle (CDG) de Paris et l'aéroport Gatwick (LGW) de Londres (R.-U.). Ces vols font partie de l'horaire d'été 2018 de WestJet rendu public aujourd'hui.

Les invités de WestJet pourront profiter de ces vols à bord du nouvel appareil Boeing 737-8 MAX, le plus efficace et accueillant de la compagnie. Tarif de lancement pour un aller simple de Halifax à Paris ou Londres offert pour seulement 199 $ tout compris.

« Nous sommes le transporteur qui offre le plus de vols transatlantiques au départ de Halifax et, en tant que tels, nous sommes ravis d'annoncer notre première incursion sur le continent européen, a déclaré Ed Sims, vice-président directeur, activités commerciales de WestJet. L'offre vers Londres, et maintenant vers Paris, est le fruit de nos plans de croissance ambitieux qui nous permettront de devenir un transporteur en réseau d'envergure mondiale. Cet investissement nous aidera pour le lancement futur de nouveaux vols et l'élargissement de notre présence à YHZ, un élément clé de la croissance de l'économie et de l'emploi. »

« Je remercie WestJet de ses investissements continuels en Nouvelle-Écosse, a commenté Scott Brison, président du Conseil du Trésor. L'ajout de ces vols vers Paris et Londres contribuera à la croissance de l'industrie du tourisme et renforcera les liens économiques et sociaux de la région avec l'Europe et le Royaume-Uni. »

« Nous sommes ravis d'apprendre que WestJet continue à renforcer sa présence en Nouvelle-Écosse et que la société élargit son offre de vols vers l'Europe, a déclaré le ministre Geoff MacLellan au nom du premier ministre Stephen McNeil. L'économie de la Nouvelle-Écosse est florissante et cette liaison représente une occasion exceptionnelle d'améliorer les relations commerciales et d'investissement, de solidifier les liens culturels et de faire la promotion de la Nouvelle-Écosse comme l'un des meilleurs endroits où vivre, étudier et à visiter. »

« Ces nouveaux vols directs vont permettre de mieux relier la ville d'Halifax en pleine croissance avec le monde et permettront à davantage de personnes de découvrir les nombreuses entreprises et attractions touristiques de notre ville et de la province, a commenté Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax. L'amélioration de l'accès aérien fait partie intégrante de la stratégie économique ambitieuse que nous avons mise sur pied pour la région et nous sommes ravis de constater que WestJet voit l'importance de poursuivre son investissement à Halifax. »

« Nous sommes vraiment contents de l'annonce de ces nouvelles liaisons de WestJet en direction et en provenance de Halifax, car la France et le Royaume-Uni figurent parmi les plus importants marchés du tourisme et partenaires commerciaux en Europe. Le renforcement des liens avec les marchés stratégiques d'Europe sera favorable au tourisme en provenance de l'étranger, au commerce, à l'investissement et à l'immigration, a mentionné Joyce Carter, présidente-directrice générale de l'Administration de l'aéroport international de Halifax. Cette annonce est une preuve de confiance à l'égard de notre collectivité, de notre région et de notre avenir. L'aéroport Stanfield d'Halifax est le lien pour les voyageurs avec l'Europe et plus loin à l'étranger. Lorsqu'on considère nos solides racines européennes, notamment la riche culture acadienne des Maritimes, les nouvelles destinations de WestJet au départ de Halifax nous permettent aussi de faire le lien avec notre passé. »

« Nous serons heureux de collaborer avec WestJet au lancement de ce nouveau vol long-courrier, qui va permettre d'étoffer la position de Gatwick en tant qu'aéroport de départ le plus achalandé pour les services long-courriers à bas prix, a déclaré Guy Stephenson, chef des services commerciaux, aéroport de Gatwick. Halifax a beaucoup à offrir aux visiteurs du Royaume-Uni, avec son histoire maritime incomparable, une pléthore de festivals qui ont lieu toute l'année durant et sa vie nocturne trépidante qui en font une ville mondiale à visiter absolument. En outre, Halifax est également l'un des principaux pôles économiques du Canada. Ces nouveaux vols fourniront un lien important entre les deux communautés d'affaire de nos pays à un moment où les liens que le Royaume-Uni établit avec le monde sont un facteur des plus importants. »

Le 31 mai, WestJet lancera le service avec des vols quotidiens entre Halifax et Paris. Le 29 avril, lancera le service avec des vols quotidiens entre Halifax et Londres (Gatwick). De plus, WestJet ajoutera un vol de Calgary vers Halifax pour un total de 15 vols hebdomadaires.

WestJet dessert actuellement 16 villes au départ de l'aéroport international de Halifax, une hausse par rapport à six vols en 2013. Le transporter offre 10 vols canadiens, deux transfrontaliers un international et trois destinations européennes; au cours de la saison de pointe estivale, le transporteur offrira plus de 25 vols par semaine. Depuis 2012, le trafic de la ligne aérienne depuis Halifax a augmenté de plus de 160 %.

Nouveau service WestJet sans escale :

Liaison Fréquence Heure de départ Heure d'arrivée À compter du Halifax - Paris Quotidienne 22 h 55 10 h +1 31 mai 2018 Paris - Halifax Quotidienne 11 h 20 13 h 35 1er juin 2018 Halifax - Londres (Gatwick) Quotidienne 22 h 35 8 h 21 +1 29 avril 2018 Londres (Gatwick) - Halifax Quotidienne 9 h 50 13 h 30 avril 2018

Voici les tarifs de base pour un aller simple :

Heure de départ Heure d'arrivée Frais de transport aérien (FTA) Taxes, frais et suppléments Prix total d'un aller simple à partir de Tarif de base à partir de Autres FTA Halifax Paris 133 $ 7,50 $ 58,11 $ 199 $ CA* Halifax Londres (Gatwick) 133 $ 7,50 $ 58,11 $ 199 $ CA*

*Réservez d'ici le 5 février 2018 (23 h 59 HNR) un vol le lundi, le mardi ou le mercredi entre le 31 mai et le 27 octobre 2018. Des dates d'interdiction s'appliquent. Pour plus de renseignements, visitez le site https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/info-vols/horaires-vols/nouveaute.

Ce service fait partie de l'horaire saisonnier de la compagnie aérienne pour l'été 2018. En plus de l'élargissement de services annoncé ci-haut au départ de Halifax, voici les points saillants de l'horaire estival 2018 de WestJet :

L'ajout de presque 200 vols vers les plates-formes de WestJet dont 60 vers Vancouver , 72 vers Calgary et 28 vers Toronto .

, 72 vers et 28 vers . Nouveau service de quatre vols par semaine sans escale de Calgary à Whitehorse .

à . Vols supplémentaires au départ de Vancouver vers diverses destinations nationales et internationales notamment Cancún, Cabo San Lucas , Edmonton , Kelowna , Ottawa , Regina, Fort St. John et Victoria .

vers diverses destinations nationales et internationales notamment Cancún, , , , , Regina, et . Vols supplémentaires de Calgary vers diverses destinations transfrontalières et soleil comme Nashville , Cancún, Dallas/Ft. Worth et Las Vegas .

vers diverses destinations transfrontalières et soleil comme , Cancún, et . Vols supplémentaires de Calgary vers diverses destinations nationales, soit Nanaimo , Edmonton , Halifax , Kelowna , Fort McMurray , Windsor , Grande Prairie , Montréal, Abbotsford , Penticton et Victoria .

vers diverses destinations nationales, soit , , , , , , , Montréal, , et . Augmentation de 24 vols hebdomadaires entre Vancouver et Calgary pour un total de 16 vols quotidiens, avec un service horaire dans les deux directions (en début d'heure de Vancouver , et à la demie de l'heure de Calgary ).

et pour un total de 16 vols quotidiens, avec un service horaire dans les deux directions (en début d'heure de , et à la demie de l'heure de ). Vols supplémentaires d' Edmonton vers un certain nombre de destinations transfrontalières et nationales notamment Las Vegas , Los Angeles , Kelowna , Fort McMurray et Saskatoon .

vers un certain nombre de destinations transfrontalières et nationales notamment , , , et . Augmentation de 14 vols hebdomadaires entre Edmonton et Calgary , soit 12 vols quotidiens.

et , soit 12 vols quotidiens. Vols supplémentaires de Toronto vers un certain nombre de destinations soleil, y compris Cancún, Montego Bay , Nassau , Puerto Plata , Punta Cana et Fort Myers.

vers un certain nombre de destinations soleil, y compris Cancún, , , , et Fort Myers. Vols supplémentaires de Toronto vers un certain nombre de destinations canadiennes, notamment Ottawa , Montréal, Saskatoon et Victoria .

vers un certain nombre de destinations canadiennes, notamment , Montréal, et . Ajout de neuf nouveaux vols hebdomadaires entre Toronto et Ottawa pour un total de 13 vols quotidiens.

et pour un total de 13 vols quotidiens. Ajout de neuf vols hebdomadaires entre Toronto et Montréal pour un total de 14 vols quotidiens.

Cet été, WestJet offrira en moyenne 765 vols quotidiens vers 92 destinations, dont 43 au Canada, 22 aux États-Unis, 23 au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale et 4 en Europe.

Pour obtenir davantage de renseignements sur les nouveaux vols et sur les fréquences accrues de l'horaire estival 2018 de WestJet, visitez https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/info-vols/horaires-vols/nouveaute.

WestJet

WestJet est fière d'avoir été nommée la meilleure compagnie aérienne au Canada et l'une des meilleures compagnies aériennes offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord. Cette reconnaissance est fondée sur des commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols. En collaboration avec notre transporteur régional, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Récipiendaire d'une cote cinq étoiles en 2017 dans la catégorie des compagnies aériennes à tarifs économiques (The Airline Passenger Experience Association)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 et 2017 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Lauréate 2017 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)



L'entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)



2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)



2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)



2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)



Employeur de choix au Canada 2015 (Aon Hewitt)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

SOURCE WestJet

Communiqué envoyé le 29 janvier 2018 à 11:00 et diffusé par :