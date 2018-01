Bianca Gervais fait équipe avec Chefs Plate, le chef de file des trousses-repas au Canada, qui lance des repas prêts en 15 minutes en exclusivité au Québec







MONTRÉAL, le 29 janv. 2018 /CNW/ - Chefs Plate, l'entreprise de livraison de trousses-repas qui connaît la plus forte croissance au Québec, a annoncé aujourd'hui son partenariat officiel avec Bianca Gervais, actrice et animatrice télé québécoise bien connue, et mère de famille occupée. Pour suivre le rythme des consommateurs occupés comme Bianca, l'entreprise lance aussi une exclusivité québécoise : des repas prêts en 15 minutes.

« Depuis que nous avons entamé nos activités au Québec l'an dernier, on nous a dit et répété que les gens d'ici voulaient des recettes qui se préparent plus rapidement », explique Jamie Shea, PDG et cofondateur de Chefs Plate. « Nous sommes donc heureux de lancer au Québec les tout premiers repas 15 minutes au pays et nous sommes ravis que Bianca accepte de parler de ses expériences personnelles avec Chefs Plate à son public. »

Les nouvelles trousses-repas de Chefs Plate se composent de recettes de style restaurant conçues par l'équipe culinaire de l'entreprise pour être prêtes en 15 minutes ou moins, grâce à des ingrédients préportionnés tels que des légumes fraîchement coupés et lavés, des produits préassaisonnés et marinés, et des sauces préparées. Les nouveaux repas 15 minutes sont offerts dans le cadre des plans hebdomadaires pour deux personnes et familial.

« Chefs Plate, c'est frais, c'est bon, c'est livré à la maison, c'est drôlement simple à réaliser et ça me fait gagner du temps. Ça me parle! », affirme Bianca Gervais. « C'est donc avec grand plaisir que je m'associe à Chefs Plate, en espérant vous faire découvrir cette entreprise ingénieuse qui a l'art de venir à la rescousse des gens occupés. »

Bianca Gervais et Chefs Plate célébreront la « bonne bouffe à la rescousse » : une solution astucieuse pour assurer la tranquillité d'esprit des Québécois au moment du repas, tout en leur permettant d'utiliser des ingrédients frais pour préparer des plats savoureux. Chefs Plate créera des contenus exclusifs afin de montrer aux Québécois combien il est pratique, délicieux et amusant de cuisiner à la maison. Ces contenus seront présentés sur le site francophone de l'entreprise, ainsi que sur les réseaux sociaux de Bianca.

Chefs Plate privilégie l'approche locale et développe activement son réseau de fournisseurs au Québec. À l'heure actuelle, Chefs Plate travaille avec plusieurs entreprises locales pour s'approvisionner en produits frais de grande qualité. Les boîtes de livraison de repas utilisées par Chefs Plate sont également fabriquées par Cascades Papiers Kingsey Falls, la plus importante entreprise de récupération de vieux papiers au Canada et l'un des chefs de file de la production et de la transformation de produits ondulés, de papier tissu et de produits spécialisés. Chefs Plate livre 450 000 trousses-repas chaque mois au pays.

Selon NPD Group, une firme spécialisée dans les études de marché sur les services alimentaires, 75 pour cent de tous les repas sont généralement préparés en 15 minutes ou moins, car les Canadiens auraient recours à plus de solutions rapides dans la cuisine. En parallèle, l'étude Eating Patterns in Canada (Les habitudes alimentaires au Canada) montre que la majorité des Québécois croient qu'il est important de prendre des repas complets et à heure régulière chaque jour.

Les choix de repas 15 minutes de Chefs Plate que les consommateurs peuvent commander dès aujourd'hui pour une livraison dans la semaine du 5 au 11 février sont les suivants : Poulet miel et ail avec pois mange-tout et bok choy sur riz brun à la vapeur et Pâtes fraîches (penne) aux trois fromages avec poivrons rouges rôtis, épinards.

Alors que les nouveaux repas 15 minutes de Chefs Plate sont uniquement disponibles au Québec, les repas 30 minutes de l'entreprise sont offerts partout au Canada.

À propos de Chefs Plate

Chefs Plate est le chef de file canadien du marché du prêt-à-cuisiner et livre 450 000 trousses-repas chaque mois au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Chefs Plate livre à domicile des ingrédients préportionnés frais de la ferme accompagnés de recettes faciles à suivre dans des boîtes réfrigérées pour aussi peu que 9,75 $ par repas. Cuisiner n'a jamais été aussi facile! En tant qu'entreprise de technologie alimentaire, Chefs Plate privilégie un modèle d'affaire innovant qui met en relation ses clients et les agriculteurs et producteurs locaux, ce qui lui permet de renforcer la plateforme « de la ferme à la table » au Canada. Pour plus d'information, visitez www.chefsplate.com ou retrouvez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram.

