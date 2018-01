WestJet : une offre étoffée de destinations au départ de Toronto Pearson







La compagnie aérienne ajoute 28 vols au départ de Toronto vers des destinations nationales, transfrontalières et internationales

CALGARY, le 29 janv. 2018 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle a encore amélioré l'horaire et la connectivité au départ de Toronto vers les principales destinations d'affaires et d'agrément au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, avec l'ajout de 28 vols hebdomadaires.

« De nouveau, WestJet bonifie son offre de services tant pour les voyages d'affaires que pour les voyages d'agrément, a déclaré Brian Znotins, vice-président de WestJet, Planification du réseau, Alliances et développement corporatif de WestJet. Ce service supplémentaire permettra aux voyageurs d'affaires de profiter de la fréquence de vols accrue et des horaires plus commodes, tandis que les vacanciers auront un choix plus grand pour leurs escapades avec leurs amis et leur famille l'été prochain. Et comme nous sommes l'une des rares compagnies aériennes internationales qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols, lorsque vous payez votre siège, ce siège est garanti. »

Détails de l'offre élargie de services de WestJet au départ de Toronto :

Toronto - Ottawa , de 76 à 85 vols par semaine (13 vols par jour ouvrable).

- , de 76 à 85 vols par semaine (13 vols par jour ouvrable). Toronto-Montréal, de 88 à 93 vols par semaine (14 vols par jour ouvrable).

Toronto - Saskatoon , de 10 à 12 vols par semaine.

- , de 10 à 12 vols par semaine. Toronto - Victoria , de trois à quatre vols par semaine.

- , de trois à quatre vols par semaine. Toronto - Cancun , de neuf à dix vols par semaine.

- , de neuf à dix vols par semaine. Toronto - Montego Bay , de 10 à 11 vols par semaine.

- , de 10 à 11 vols par semaine. Toronto- Nassau , de quatre à cinq vols par semaine.

, de quatre à cinq vols par semaine. Toronto- Puerto Plata , de deux à trois vols par semaine.

, de deux à trois vols par semaine. Toronto - Punta Cana , de cinq à six vols par semaine.

- , de cinq à six vols par semaine. Toronto -Fort Myers, de quatre à cinq vols par semaine.

Cet été, WestJet offrira en moyenne 128 vols quotidiens au départ de Toronto, soit une augmentation de 25 pour cent de sa capacité depuis l'aéroport Pearson de Toronto depuis 2013.

« Au cours des dernières années, la croissance des activités de WestJet à l'aéroport Pearson indique qu'il y a une hausse de la demande en transport aérien en Ontario, et témoigne également de la solidité du partenariat que nous avons conclu avec la société, a commenté Kim Stangeby, vice-présidente et chef de la stratégie de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Les objectifs de WestJet concordent avec l'engagement de l'aéroport Pearson visant à relier Toronto au monde entier. Les services supplémentaires qui seront offerts cet été permettront aux voyageurs d'affaires et d'agrément de se rendre plus facilement aux destinations principales au Canada et ailleurs. »

Ce service fait partie de l'horaire saisonnier de la compagnie aérienne pour l'été 2018. En plus de l'élargissement de services annoncé ci-haut au départ de Toronto, voici les points saillants de l'horaire estival 2018 de WestJet :

Nouveau service quotidien sans escale de Halifax à Paris et Londres (Gatwick).

à et Londres (Gatwick). L'ajout de presque 200 vols dont 60 vers Vancouver , 72 vers Calgary et 28 vers Toronto .

, 72 vers et 28 vers . Nouveau service de quatre vols par semaine sans escale de Calgary à Whitehorse .

à . Vols supplémentaires au départ de Vancouver vers diverses destinations nationales et internationales notamment Cancún, Cabo San Lucas , Edmonton , Kelowna , Ottawa , Regina, Fort St. John et Victoria .

vers diverses destinations nationales et internationales notamment Cancún, , , , , Regina, et . Vols supplémentaires de Calgary vers diverses destinations transfrontalières et soleil comme Nashville , Cancún, Dallas/Ft. Worth et Las Vegas .

vers diverses destinations transfrontalières et soleil comme , Cancún, et . Vols supplémentaires de Calgary vers diverses destinations nationales, soit Nanaimo , Edmonton , Halifax , Kelowna , Fort McMurray , Windsor , Grande Prairie , Montréal, Abbotsford , Penticton et Victoria .

vers diverses destinations nationales, soit , , , , , , , Montréal, , et . Augmentation de 24 vols hebdomadaires entre Vancouver et Calgary pour un total de 16 vols quotidiens, avec un service horaire dans les deux directions (en début d'heure de Vancouver , et à la demie de l'heure de Calgary ).

et pour un total de 16 vols quotidiens, avec un service horaire dans les deux directions (en début d'heure de , et à la demie de l'heure de ). Vols supplémentaires d' Edmonton vers un certain nombre de destinations transfrontalières et nationales notamment Las Vegas , Los Angeles , Kelowna , Fort McMurray et Saskatoon .

vers un certain nombre de destinations transfrontalières et nationales notamment , , , et . Augmentation de 14 vols hebdomadaires entre Edmonton et Calgary , soit 12 vols quotidiens.

et , soit 12 vols quotidiens. Vols supplémentaires de Toronto vers un certain nombre de destinations soleil, y compris Cancún, Montego Bay , Nassau , Puerto Plata , Punta Cana et Fort Myers.

vers un certain nombre de destinations soleil, y compris Cancún, , , , et Fort Myers. Vols supplémentaires de Toronto vers un certain nombre de destinations canadiennes, notamment Ottawa , Montréal, Saskatoon et Victoria .

vers un certain nombre de destinations canadiennes, notamment , Montréal, et . Ajout de neuf nouveaux vols hebdomadaires entre Toronto et Ottawa pour un total de 13 vols quotidiens.

et pour un total de 13 vols quotidiens. Ajout de neuf vols hebdomadaires entre Toronto et Montréal pour un total de 14 vols quotidiens.

Cet été, WestJet offrira en moyenne 765 vols quotidiens vers 92 destinations, dont 43 au Canada, 22 aux États-Unis, 23 au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale et 4 en Europe.

Pour obtenir davantage de renseignements sur les nouveaux vols et sur les fréquences accrues de l'horaire estival 2018 de WestJet, visitez le https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/info-vols/horaires-vols/nouveaute.

