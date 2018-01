Seraphim fournit la technologie Eclipse (TM) pour la première centrale énergétique photovoltaïque de 5 MW de la Chine avec ses modules à cellules de type bardeau







CHANGZHOU, Chine, 28 janvier 2018 /CNW/ - La première centrale solaire au sol munie de modules à cellules de type bardeau, aussi connue sous le nom de projet Zhaiheyuan, a été reliée avec succès au réseau électrique de Jiyuan, dans la province du Henan. À 5 MW, Zhaiheyuan est sans doute le plus vaste projet solaire se servant de modules innovants à cellules de type bardeau, lesquels sont tous fabriqués par Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (ci-après dénommée « Seraphim »).

Mis en oeuvre par Henan Nuanhuang Photovoltaic, le projet Zhaiheyuan génère désormais une production électrique annuelle surpassant les 7 millions de kWh grâce à un total de 16 000 modules Poly Eclipsetm de 300 W conçus par Seraphim. Au terme du projet, les émissions de dioxyde de carbone seront réduites de 7 781 tonnes par an.

Zhaiheyuan est un village formé des habitants relocalisés de River Mouth Reservoir. Le jour du raccord au réseau électrique, le secrétaire local du comité du parti municipal de Jiyuan ainsi que le ministre de l'Immigration ont pris part à la cérémonie de mise en service. Des leaders du comité du parti municipal ont indiqué à quel point la réforme environnementale et la création d'une Chine plus belle sont étroitement liées. La centrale solaire de 5 MW de Zhaiheyuan contribuera à répondre aux besoins énergétiques des habitants de la région lors des heures de pointe, mais elle symbolise aussi l'excellence en matière de normes nationales et d'exécution.

Choisi pour ce projet, le module à haut rendement Eclipsetm de Seraphim est largement reconnu au sein de l'industrie solaire en raison de son caractère innovant et de sa valeur. La puissance cumulative des modules Eclipsetm installés au pays et à l'étranger surpasse désormais les 120 MW. Après avoir réussi des essais rigoureux en mai 2016, la série Eclipsetm est devenue le premier produit de modules haute performance au monde à obtenir la certification TUV SUD grâce à la technologie cellulaire de type bardeau. En comparaison aux modules standards, sa puissance de sortie est supérieure d'au moins 15 %. Actuellement, le Mono Eclipsetm génère une puissance de sortie de 325 W et un rendement de conversion de l'énergie solaire de 19,1 %, alors que le Poly Eclipsetm enregistre pour sa part des valeurs de 305 W et de 17,9 %. Les centrales photovoltaïques munies des modules Eclipsetm occuperont une superficie terrestre réduite de 8 % et, de manière proportionnelle, réduiront les coûts liés à la main-d'oeuvre et aux autres composants du système.

