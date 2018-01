/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la protection de la jeunesse/







LA TUQUE, QC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, le ministre responsable des Affaires autochtones, monsieur Geoffrey Kelley, et la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, madame Julie Boulet, procéderont à une annonce concernant la protection de la jeunesse.

DATE : Le lundi 29 janvier 2018



HEURE : 14 h 30



LIEU : Complexe Félix-Leclerc

Salle Hydro-Québec

725 boulevard Ducharme

La Tuque (Québec) G9X 3B4

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 28 janvier 2018 à 16:00 et diffusé par :