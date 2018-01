/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le Gouvernement du Québec procèdera à une annonce en lien avec le trouble du spectre de l'autisme dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine/







CAP-AUX-MEULES, QC, le 26 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le député des Îles-de-la-Madeleine, monsieur Germain Chevarie, au nom de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, procèdera à une annonce concernant les services offerts aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

DATE : Le lundi 29 janvier



HEURE : 15 h (HNA)



ENDROIT : CLSC de Cap-aux-Meules

Salle 247 - 248

420, chemin Principal

Cap-aux-Meules

Québec (Québec) G4T 1S1

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

