Déneigement : la sécurité des citoyens doit primer







MONTRÉAL, le 28 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, M. Lionel Perez, a réagi ce matin au message envoyé sur Twitter samedi soir par l'élu responsable des services aux citoyens au comité exécutif, M. Jean-François Parenteau. Celui-ci a annoncé que la Ville procéderait finalement à un chargement de la neige dès ce soir.

« Cela fait cinq jours que les Montréalais attendent une telle décision, cinq jours à devoir affronter les trottoirs glacés et les rues encombrées par la neige non ramassée. Je félicite M. Parenteau d'avoir pris ses responsabilités, mais l'administration Plante-Dorais va devoir comprendre que la sécurité des citoyens doit primer avant tout », a affirmé M. Perez.

Pas plus tard que samedi, l'administration refusait toujours de décréter un chargement de la neige, prétextant des coûts trop élevés, des conditions météorologiques favorables à la fonte de la neige durant la fin de semaine, ou encore la possibilité que les opérations de ramassage ne provoquent l'apparition de nids-de-poule sur la chaussée.

« C'est bien la première fois qu'on voit une administration plus préoccupée par les nids-de-poule que par la sécurité de ses citoyens. Quant aux questions de coûts, à quoi sert un une hausse de 6 M$ au budget pour les sommes consacrées au déneigement si on ne les utilise pas ? On ne fera pas d'économies de bouts de chandelle sur le dos des Montréalais », a ajouté M. Richard Guay, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de services aux citoyens.

