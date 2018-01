La gouverneure générale du Canada encouragera les athlètes canadiens à PyeongChang

Le nouveau président par intérim de l'Association internationale de boxe (AIBA), Gafur Rakhimov, s'est engagé aujourd'hui à assurer transparence et bonne gouvernance à l'AIBA afin de restaurer la confiance dans l'organisation et respecter les valeurs...

La whip en chef du gouvernement et députée de Laporte, Mme Nicole Ménard, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants...