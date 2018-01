/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Entrée en vigueur de la Loi sur l'immatriculation des armes à feu/







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, invite les médias à une conférence de presse qui aura lieu le dimanche 28 janvier, en vue de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immatriculation des armes à feu. Pour l'occasion, il sera accompagné du sous-ministre adjoint au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Reno Bernier.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le dimanche 28 janvier 2018



Heure : 13 h



Lieu : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 500, boul. René-Lévesque Ouest Salle de presse 4.130 Montréal (Québec) H2Z 1W7

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

