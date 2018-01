Les experts saluent la plateforme de référence innovante de l'Arabie saoudite alors que s'achève le sommet de Davos







DAVOS, Suisse, le 27 janvier 2018 /CNW/ -- L'outil phare de mesure des performances du royaume d'Arabie saoudite a conclu aujourd'hui le pré-lancement de sa plateforme, l'International Performance Measurement Hub (IPH), à Davos.

Les objectifs du pré-lancement de la plateforme étaient de mettre la communauté politique internationale, c'est-à-dire les milieux décisionnels dans le monde, en prise avec l'outil et de solliciter des réactions des parties prenantes et des experts en la matière. Husameddin AlMadani, directeur général de l'Adaa, le National Center for Performance Measurement pour le royaume, a déclaré : « En mettant à la disposition des institutions un outil pour se mesurer contre les normes internationales, l'IPH permet aux institutions et aux individus de se rapprocher un peu plus de l'étape du processus visant à relever les défis actuels et à répondre à leurs aspirations futures. Notre vision du pré-lancement à Davos était de recenser les partenaires qui pourraient collaborer avec nous pour continuer à développer cet outil et à le perfectionner. »

Tout au long du pré-lancement à Davos, l'IPH, a accueilli en quatre jours plus de 500 visiteurs dont des dirigeants d'entreprises internationales, des responsables gouvernementaux, des chefs d'ONG et des experts en données et technologies. Les visiteurs ont également participé à diverses tables rondes concernant l'utilisation des données pour orienter l'élaboration de politiques sur des questions et enjeux liés à l'économie, à l'investissement et au développement.

Commentant la valeur de l'outil, SAR le Prince Turki Al Faisal al Saoud, président du Centre de recherche et d'études islamiques King Faisal, a déclaré que l'IPH est « un outil très utile pour ceux qui veulent savoir où en sont les gouvernements au chapitre des résultats, c'est-à-dire de savoir qui sont les bons et les moins bons. »

« Il faut un outil comme celui-ci, bien sûr, » souligne Thierry Zomahoun, président et directeur général du Next Einstein Forum, expliquant que « certains diront que ces données existent et que nous disposons d'une foule de données, mais il n'y a pas de source unique intégrant dans un cadre d'ensemble complet des dizaines de sources de données, et c'est justement ce qu'a fait l'IPH. »

Très élogieuse à propos de l'IPH, Kathy Calvin, présidente et chef de la direction de la plateforme des Nations Unies, a déclaré : « Je viens de voir l'avenir. J'ai vu la façon dont les citoyens de n'importe quel pays considèrent les progrès que font leur pays pour en arriver au monde qu'ils veulent. Je suis étonnée de voir comment cet outil va nous permettre de suivre nos progrès, de découvrir où nous sommes à la traîne et de dégager les vraies possibilités pour aller de l'avant. »

« Il s'agit d'une plateforme révolutionnaire, et Citi entrevoit dans cette initiative un potentiel et des opportunités énormes », a déclaré Jay Collins, vice-président des services bancaires aux entreprises et d'investissement chez Citi. « Les avantages que l'IPH apportera aux gouvernements et aux entreprises sont inestimables. »

L'International Performance Hub (IPH) -- une plateforme interactive de suivi de plus de 500 indicateurs de performance clés organisés sous 12 principaux piliers thématiques pour permettre des comparaisons statistiques entre plus de 200 pays -- regroupe des données d'organismes internationaux importants dont la Banque mondiale et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Développé par le National Center for Performance Measurement (Adaa), l'IPH) est un effort historique mené par l'Arabie saoudite pour encourager les pays à utiliser la technologie et les données de performance pour suivre leurs progrès vers la réalisation des objectifs de développement. L'IPH vise à promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans le secteur public et au-delà.

