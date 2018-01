Des experts font l'éloge de la plateforme innovante de comparaison des pays de l'Arabie Saoudite alors que Davos s'achève







DAVOS, Suisse, 27 janvier 2018 /PRNewswire/ -- L'outil de mesure des performances phare du Royaume d'Arabie saoudite a achevé aujourd'hui la version préliminaire de sa plateforme de Davos : l'International Performance Measurement Hub (IPH - Plateforme de mesure des performances internationales).

Les objectifs de la version préliminaire de la plateforme étaient d'impliquer la communauté politique mondiale autour de l'outil afin de solliciter les impressions des parties impliquées et des experts en la matière. Husameddin AlMadani, le directeur général de l'Adaa, le Centre national de mesure des performances du Royaume, a déclaré : «?En fournissant aux institutions un outil permettant de se comparer aux normes internationales, l'IPH donne les moyens aux institutions et aux individus de faire un pas de plus pour relever leurs défis actuels et satisfaire à leurs futures aspirations. Notre vision de la version préliminaire de Davos était d'identifier les partenaires susceptibles de travailler en étroite collaboration avec nous pour poursuivre le développement de cette capacité.?»

À travers la version préliminaire de Davos, l'IPH a accueilli plus de quelque 500 invités pendant quatre jours, parmi lesquels des chefs d'entreprises et de gouvernements internationaux, des dirigeants d'ONG ainsi que des experts en données et en technologie. Les invités ont par ailleurs participé à diverses tables rondes sur l'utilisation des données pour orienter l'élaboration des politiques sur des questions liées à l'économie, à l'investissement et au développement.

Sur la valeur de l'outil, S.A.R. le prince Turki Al Faisal al Saud, président du Centre du roi Faisal pour la recherche et les études islamiques, a déclaré que l'IPH est «?un outil très utile qui permet aux personnes de déterminer les performances des gouvernements et qui sont les "bons et les moins bons élèves"?».

«?Vous avez besoin d'un outil de ce type. Bien sûr, certaines personnes affirmeront que ces données existent, que nous avons de nombreuses données sur ce sujet?», a expliqué Thierry Zomahoun, président et directeur général du Next Einstein Forum, «?mais il n'y a pas de source unique où des dizaines de sources de données ont été intégrées dans un cadre complet, ce que l'IPH a fait.?»

Kathy Calvin, présidente-directrice générale de la plateforme des Nations Unies, ne tarit pas d'éloges : «?J'y ai vu tout simplement l'avenir. J'ai vu la façon dont les citoyens de n'importe quel pays observent les progrès que leur pays accomplit pour le monde qu'ils veulent. Je suis stupéfaite de voir comment ce produit est sur le point de nous donner les outils qui nous permettront de suivre nos progrès, de découvrir où nous prenons du retard et de nous montrer quelles sont les véritables possibilités d'aller de l'avant.?»

«?C'est une plateforme révolutionnaire et Citi voit dans cet effort un énorme potentiel et une immense opportunité?», a déclaré Jay Collins, directeur adjoint chargé de la banque d'investissement et des services aux entreprises chez Citi. «?Les avantages que l'IPH procurera aux gouvernements et entreprises sont incommensurables.?»

L'International Performance Hub (IPH - Plateforme des performances internationales), une plateforme interactive conçue pour suivre plus de 500 indicateurs clés de performance dans 12 grands piliers et qui permet de comparer plus de 200 pays, compile des mesures issues d'organismes internationaux reconnus, dont celles de la Banque mondiale et de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).

Développé par le Centre national de mesure des performances (Adaa), l'International Performance Hub (IPH) est un effort majeur mené par l'Arabie saoudite qui vise à encourager les pays à utiliser la technologie et les données relatives à la performance pour suivre leurs progrès à mesure qu'ils s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de développement. L'IPH entend promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans le secteur public et au-delà.

