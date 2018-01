Avis aux médias - Manifestation des employés de soutien à la journée « portes ouvertes » de l'ÉTS ce dimanche







MONTRÉAL, le 27 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Ce dimanche 28 janvier de 11 h 30 à 12 h 30, plusieurs dizaines d'employés de soutien de l'École de technologie supérieure (ÉTS) manifesteront devant le pavillon A de l'institution. Cette manifestation pacifique coïncidera avec la journée portes ouvertes de l'ÉTS.

Les quelque 500 employés de soutien de l'ÉTS sont sans convention collective depuis le 31 mars 2016, soit bientôt deux ans. Vendredi, ils ont voté à 88 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Leur syndicat a alors expliqué la situation par voie de communiqué, disponible à http://bit.ly/2Bw4DZz

QUOI, QUI : Manifestation des employés de soutien de l'ÉTS lors de la journée « portes ouvertes »



QUAND : Ce dimanche 28 janvier de 11 h 30 à 12 h 30



OÙ : Pavillon principal (A) de l'ÉTS

1100, rue Notre-Dame Ouest (au coin de Peel)

Montréal

