Marathon de Dubaï : records battus et victoires pour Geremew et Dereje

L'Éthiopien Mosinet Geremew a remporté le Marathon de Dubaï avec un temps record de 2h04'00" dans l'un des finish les plus palpitants de l'histoire du marathon.

L'athlète de 27 ans, qui s'est engagé dans la course quelques jours auparavant, a sprinté sur la ligne d'arrivée, suivi de quatre autres coureurs dans les huit secondes. Leul Gebresilase, débutant, s'est imposé à la deuxième place seulement deux secondes plus tard (2h04'02"), alors que le champion en titre Tamirat Tola a terminé troisième en 2h04'06".

En tout, sept coureurs ont fini en moins de 2h05'00", du jamais vu dans l'histoire mondiale du marathon, dont six en moins de 2h04'15".

Avec l'appui de Son Altesse Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince héritier de Dubaï, et sous l'égide du Comité sportif de Dubaï, la 19e édition du Marathon de Dubaï a de nouveau plongé les journalistes sportifs dans le livre des records.

Dans des conditions météorologiques presque parfaites, le groupe de tête a maintenu un rythme très régulier. Après un semi-marathon en 1h01'36", le record du monde de 2h02'57" était encore accessible au km30, qui a été atteint en 1h27'35". Cependant, après l'abandon du dernier meneur d'allure, le rythme a chuté et les athlètes se sont concentrés sur le premier prix de 200 000 USD.

Cinq coureurs étaient encore en lice lorsque le groupe est entré dans la dernière ligne droite mais, finalement, c'est le coureur qui s'est inscrit en dernier au Marathon de Dubaï qui a franchi la ligne en premier.

La course féminine a également battu des records puisque l'Éthiopienne Roza Dereje a enregistré un record du parcours féminin en 2h19'17" et est ainsi devenue la septième femme la plus rapide de l'histoire du marathon.

Elle s'est démarquée d'un groupe de quatre leaders dans le dernier kilomètre de la course et, pour la première fois dans l'histoire du marathon, quatre femmes ont fini en moins de 2h20' au cours d'une même course. L'Éthiopienne Feyse Tadese a pris la deuxième place en 2h19'30", suivie de Yebrgual Melese (2h19'36)" et de la championne en titre Worknesh Degefa (2h19'53").

« Je suis heureux d'avoir couru au rythme du meneur d'allure durant la première moitié de la course », a déclaré Geremew après avoir reçu son trophée remis par Son Excellence le Major-général Mohammed Khalfan Al Rumaithy, président de l'Autorité générale des sports, et Julian Wynter, PDG de la Standard Chartered Bank aux ÉAU. « À quel moment j'ai pensé que je pouvais gagner ? J'ai seulement commencé à penser que je pouvais gagner à 1 kilomètre de la ligne d'arrivée. »

