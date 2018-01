Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste







OTTAWA, le 27 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, au Canada et partout dans le monde, nous honorons la mémoire des plus de six millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs tués durant l'Holocauste ainsi que d'innombrables autres personnes qui ont été victimes de la brutalité nazie.

En 2005, le 27 janvier a été proclamé Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Cette date marque l'anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau - le plus grand camp de concentration et d'extermination nazi - par les troupes soviétiques, en 1945.

En 2017, le gouvernement du Canada a inauguré le Monument national de l'Holocauste, érigé au coeur de la capitale du pays. Ce monument nous rappelle les horreurs et les atrocités qu'ont subis les Juifs, et de nombreuses autres victimes, aux mains des nazis durant l'un des plus sombres chapitres de l'histoire de l'humanité. Il rend aussi hommage à la force, au courage et à la résilience des quelque 40 000 survivants de l'Holocauste qui sont venus s'installer au Canada et ont contribué à façonner notre pays et notre société.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, j'invite tous les Canadiens à se pencher sur les précieuses et puissantes leçons que nous rappelle cette journée. Puissions-nous ne jamais perdre de vue notre responsabilité collective de lutter contre l'antisémitisme et les préjugés sous toutes leurs formes, et ne jamais laisser l'intolérance et la haine prendre racine dans nos communautés. Nous n'oublierons jamais.

