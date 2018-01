Bachmann & Welser, spécialiste mondial des lettres de crédit stand-by et du financement commercial, signe un protocole d'entente avec Blend Financial Services Limited







EDINBOURG, Écosse, January 27, 2018 /PRNewswire/ --

Bachmann & Welser Capital Ltd (« Bachmann & Welser »), le spécialiste des lettres de crédit stand-by (Standby Letters of Credit - SBLC), du financement commercial et d'autres instruments bancaires, se réjouit d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (Memorandum of Understanding - MoU) avec Blend Financials Services Ltd (« Blend »), une société indienne fondée en 1997 spécialisée dans la finance commerciale, les consultations d'entreprise et financières et le financement de projets. Blend a des bureaux à Dubaï, au Royaume-Uni, à Singapour, au Kenya, aux États-Unis et en Inde.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/634115/Blend_Financial_Services_Logo.jpg )

Grandes lignes :

Un MoU a été signé avec le spécialiste du financement commercial, Blend Financial Services Ltd

a été signé avec le spécialiste du financement commercial, Blend Financial Services Ltd Bachmann & Welser et Blend vont collaborer pour fournir des solutions aux clients à l'échelle mondiale

Bachmann & Welser va étendre ses opérations en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est

L'accord sera valide pour un an

En vertu de l'accord MoU, Bachmann & Welser collaborera avec Blend pendant un an dans le but d'explorer les options de financement pour les transactions commerciales. Les deux parties estiment qu'il existe un certain nombre d'opportunités à explorer dans le financement commercial.

Edward Bachmann, PDG de Bachmann & Welser, a commenté en ces termes : « Nous sommes ravis d'annoncer ce MoU avec Blend Financial Services Ltd et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec eux et d'établir une solide présence en Inde et ailleurs. Blend est un acteur majeur dans l'espace du financement commercial en Asie qui entretient des partenariats avec des grands noms du secteur. »

« Grâce à notre expérience combinée dans le secteur du financement commercial nous sommes bien placés pour créer des solutions innovantes, fiables et sures pour nos clients, en particulier sur les marchés émergents. L'expertise acquise par notre équipe au cours de nombreuses années a été primordiale pour attirer et conclure des collaborations avec des partenaires de qualité tels que Blend. »

À propos de Bachmann & Welser Capital

Bachmann & Welser Capital Ltd est une société spécialisée dans les lettres de crédit stand-by et le financement commercial basée au Royaume-Uni. La société a été fondée par d'anciens banquiers d'investissement et des financiers expérimentés de la Ville de Londres. Par le biais de ses partenariats à l'échelle mondiale, la société est en mesure de fournir des solutions financières uniques à ses clients.

Pour de plus amples renseignements : rendez-vous sur http://www.bachmannwelser.com. Alternativement, vous pouvez appeler le +44(0) 131-357-0361.

Pour les demandes de renseignement des médias, contactez :

Sarah Atkins

Responsable des Relations avec les médias

Sarah.Atkins@bachmannwelser.com

Communiqué envoyé le 27 janvier 2018 à 09:11 et diffusé par :