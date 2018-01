Le nouveau président par intérim de l'AIBA promet transparence et stabilité financière à la Fédération de boxe







Le nouveau président par intérim de l'Association internationale de boxe (AIBA), Gafur Rakhimov, s'est engagé aujourd'hui à assurer transparence et bonne gouvernance à l'AIBA afin de restaurer la confiance dans l'organisation et respecter les valeurs olympiques.

Au Congrès extraordinaire de l'AIBA organisé à Dubaï après sa nomination, M. Rakhimov a déclaré : « Nous devons travailler en étroite collaboration avec les fédérations nationales et avec le Comité international olympique pour restaurer la confiance dans la gestion financière et l'intégrité de l'AIBA. Cela implique une plus grande transparence et une meilleure gouvernance au sein de l'AIBA. »

La fédération de boxe a souffert d'une mauvaise gestion financière et d'un manque de transparence, ce qui a conduit à la démission en novembre du président de l'AIBA, C.K. Wu.

Lors du Congrès extraordinaire de samedi, M. Rakhimov, le vice-président ayant le plus d'ancienneté au sein de l'AIBA, a été nommé président par intérim, succédant à Franco Falcinelli.

M. Rakhimov a affirmé qu'il travaillerait avec M. Falcinelli pour poursuivre le travail de réforme et de restructuration entrepris jusqu'à présent. Il a déclaré avoir « une grande confiance dans les talents de Franco Falcinelli », qui a été nommé vice-président exécutif et qui sera également chargé de l'élaboration d'un nouveau plan de fondation de l'AIBA pour 2018 et au-delà.

M. Falcinelli, qui a réussi à stabiliser l'organisation au cours des quatre derniers mois, a salué la nomination de M. Rakhimov, le qualifiant de grand ambassadeur du sport. « Je ne doute pas qu'il apportera le leadership nécessaire pour restaurer la grandeur de l'AIBA », a déclaré M. Falcinelli.

M. Rakhimov, quant à lui, était heureux d'annoncer que des progrès étaient en cours sur les questions relatives aux passifs financiers de l'AIBA, et que de plus amples informations seraient disponibles prochainement.

« Il est maintenant temps pour nous tous de nous unir », a déclaré M. Rakhimov devant plus de 250 délégués présents au Congrès. « Notre plus grande responsabilité doit être envers les millions de fans du monde entier qui aiment la boxe et qui veulent s'enthousiasmer pour un sport de classe mondiale. Nous devons aux fans de rendre sa grandeur à la boxe. »

M. Rakhimov a également nommé Tom Virgets, actuel président de la Commission de discipline de l'AIBA, au poste de nouveau directeur exécutif de l'AIBA.

Cette réunion, qui s'est tenue sur une journée, a réuni 109 fédérations nationales, dont celles des États-Unis, de la Russie, de la France, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud et de Cuba.

